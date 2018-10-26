Пятница, 26 октября 2018

Муфтият аннексированного Крыма просит передать ему все имущество Меджлиса крымскотатарского народа. Как сообщает “Крыминформ”, в субботу делегаты крымского курултая приняли соответствующее обращение к властям.

“Имущество, которое принадлежало фонду “Крым”, президентом которого являлся Мустафа Джемилев (изгнанный из Крыма лидер крымских татар. – Ред.), это народное имущество. Оно было приобретено на благотворительные средства. А это не является имуществом какого-то одного лица или группы лиц. Поэтому курултай мусульман Крыма рашил, что Духовное управление мусульман Крыма должно взять это имущество на себя от имени народа”, – заявил заместитель муфтия Айдер Исмаилов.

По его словам, власти Крыма займутся юридическим оформлением передачи имущества Меджлиса коллаборантскому муфтияту. Речь идет о нескольких объектах недвижимости – в частности, о пустующем главном офисе Меджлиса на улице Шмидта в Симферополе и здании в поселке Пионерское, где планировалось открыть медицинский центр. Между тем депутат Госдумы Руслан Бальбек, занимавший пост “вице-премьера” Крыма, еще в 2016 году сообщал, что главный офис Меджлиса национализирован по решению Севастопольского апелляционного суда и будет передан этнографическому музею.

Как отметил в субботу Исмаилов, в распоряжение муфтията уже переданы несколько объектов, принадлежавших фонду Джемилева: “Это здание, где ранее находился институт, построенный Исмаилом Гаспринским, в Бахчисарае. Его тоже незаконно во время Украины передали фонду “Крым”. На самом деле это культовый объект. И в Октябрьском районе бывшее здание магазина использовалось мусульманами как место поклонения. Его тоже уже передали”.

Курултай в пятый раз переизбрал муфтием Эмирали Аблаева, ранее уличенного в доносительстве на крымских мусульман. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал его “уважаемым человеком, который доказал свою порядочность”.

Верховный суд России в апреле 2016 года запретил Меджлис крымскотатарского народа как “экстремистскую” организацию.