Суббота, 27 октября 2018

На территории расстрельного полигона “Коммунарка” в Новомосковском районе Москвы открыт мемориал “Стена памяти” с 6609 именами убитых. Как сообщает “Радио Свобода”, на церемонию открытия пришли глава СПЧ Михаил Федотов, председатель правления “Международного Мемориала” Ян Рачинский, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов и иеромонах Ермоген, настоятель храма Святых новомучеников и исповедников российских в Коммунарке.

Монумент возведен совместными усилиями “Мемориала” и РПЦ по проекту Петра Пастернака. Мемориальный комплекс планируется расширять.

Полигон “Коммунарка” – одно из пяти известных мест массовых захоронений расстрелянных в Москве. Это территория дачи наркома внутренних дел СССР Генриха Ягоды, которую после его ареста в 1937 году стали использовать как место казни. На монументе выбиты имена захороненных на полигоне в период со 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года. Их имена восстановлены по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ.

Как отмечает “Мемориал”, большинство этих людей были осуждены как участники “правотроцкистского заговора”. В основном это советские руководители разных рангов: наркомы CCCP и союзных республик, военачальники, командующие флотами, руководители разведки, дипломаты, секретари обкомов и начальники управлений НКВД, директора крупнейших заводов и трестов, главные редакторы газет и руководители научных институтов, а также их жены, дети и родственники. Среди расстрелянных есть и обыкновенные советские служащие: железнодорожники, экономисты, инженеры, писатели, сотрудники московских книжных издательств, библиотекари, музейные и научные работники, врачи, учителя, студенты и даже школьники. Кроме того, в “Коммунарке” захоронены видные политические деятели царской России и министры Временного правительства, государственные деятели стран Балтии, оккупированных в 1940 году.

До конца советской власти “Коммунарка” оставалась охраняемым спецобъектом органов госбезопасности. О существовании здесь захоронения стало известно лишь в 1991 году. В 1999 году территория расстрельного полигона была передана от ФСБ в ведение РПЦ. Храм был построен в 2007 году.