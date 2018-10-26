Пятница, 26 октября 2018

У синагоги в Питтсбурге. Фото: pittsburgh.cbslocal.com

В субботу утром преступник открыл стрельбу в синагоге “Древо жизни” в Питтсбурге, штат Пенсильвания. По последним данным местного телеканала KDKA, погибших как минимум одиннадцать.

Ранены шесть человек, в том числе четверо полицейских. Двое раненых посетителей синагоги в критическом состоянии.

Преступник сдался полиции. Это 46-летний Роберт Бауэрс. Он госпитализирован с ранениями.

Выжившие рассказали, что он открыл стрельбу с криком “Все евреи должны умереть”. В синагоге в это время отмечали шаббат, в одном из помещений проходила церемония обрезания.

Полицейские вступили в перестрелку с преступником, прячась от пуль за патрульными машинами. Бауэрс сдался после перестрелки и переговоров.

Синагога расположена в районе Скуиррел-Хилл, 40 процентов жителей которого составляют евреи.

Случившееся классифицировано как преступление на почве ненависти, его расследованием займется ФБР.

Президент США Дональд Трамп высказался за расширение применения смертной казни за подобные преступления. Преступники должны платить “высшую цену”, считает Трамп. Он также заметил, что если бы в синагоге была вооруженная охрана, это предотвратило бы трагедию.