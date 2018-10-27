Суббота, 27 октября 2018

В наши дни люди всё меньше пользуются наличными деньгами. Теперь, когда система платежей с помощью карточки достаточно развита и продолжает развиваться, носить с собой купюры становится всё менее целесообразным. Карточки защищают нас от карманных краж, занимают мало места, удобны в использовании. Прочный пластик, из которого они создаются, устойчив к воздействиям окружающей среды.

Карты имеют презентабельный внешний вид и привязаны к своему владельцу, в отличие от бумажных купюр, которые при потере или краже полностью переходят в чужие руки. Персонализация банковских карт – это, пожалуй, одно из их главных достоинств, благодаря которому мы можем смело отправляться по любым делам или на отдых со всей нашей зарплатой в кармане. При этом мы будем чувствовать уверенность в том, что покупки не прекратятся в связи с тем, что деньги остались дома.Процесс выпуска банковской карточки.

Производство банковских карт раньше было долгим и сложным процессом, в результате чего она была не слишком популярна. В наши дни банковская карта создаётся на самом современном, высокотехнологичном, качественном оборудовании. Выпуск карточек возможен только после получения специального разрешения.

Большинство банков не имеет собственного производства и вынуждены покупать карточки у других производителей, т.к. покупать и содержать собственное оборудование – это очень дорого и невыгодно. Период выправления банковских карт на современном этапе стал очень коротким.

Если раньше период ожидания карточки с момента заказа составлял от 1 до 2 недель, то теперь карточка может быть изготовлена за 1-2 дня и передана клиенту банка за 3-4 рабочих дня. Благодаря такой простоте и скорости процесса получения карточки, всё больше и больше людей обращаются в банк для того, чтобы обзавестись денежной карточкой, а может быть и несколькими, разных видов.

Кредитная и дебетовая банковские карты

Что такое банковская карта вообще? Это карта, изготовленная из пластика, которая позволяет проводить разные финансовые действия. Различают два вида банковских карт: кредитную и дебетовую. И тут не надо быть финансистом и знать банковское дело, чтобы во всем разобраться.

На кредитной карте находятся деньги, принадлежащие банку. Вы, как заемщик, можете ими распоряжаться с помощью карты. Но, при этом, вы обязываете себя рассчитаться за них с банком. С помощью такой карты вы можете делать покупки, совершать оплаты, снимать наличные и совершать другие финансовые операции.

На дебетовой карте, в отличие от кредитной, находятся деньги не банка, а владельца карты. Также, с ее помощью он может выполнять разные денежные операции. Например, совершать оплаты счетов, делать различные покупки и т.д. Есть такая функция, по которой вы можете получать проценты от банка, если на карте будут оставаться деньги.

Если раньше пользование банковской картой было знаком престижа, то сейчас это очень выгодно и удобно. Нет необходимости носить с собой большие суммы наличными. А также, легче производится расчет в магазинах и т.д. Тем более, в некоторых магазинах есть скидки для тех, кто пользуется банковскими картами. Чтобы завести себе карту не потребуется много времени. Обычно зарплатная банковская карта оформляется в течении дня.