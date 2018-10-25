Четверг, 25 октября 2018

56-летний французский скалолаз по прозвищу "человек-паук" Ален Робер задержан после покорения 230-метрового небоскреба Heron Tower в лондонском Сити, передает ТАСС.

Полиция Сити подтвердила задержание покорителя небоскребов "за нарушение общественного порядка". Во время восхождения Робера, которое длилось 50 минут, полицейские перекрыли движение вокруг здания, установив оцепление, чтобы не допустить скопления любопытствующих людей в непосредственной близости от небоскреба, пишет газета The Evening Standard.

"Этот инцидент серьезным образом повлиял на работу полиции и других экстренных служб. Наши офицеры, сотрудники лондонской противопожарной службы и скорой помощи были задействованы во время этого инцидента, отвлекаясь от по-настоящему экстренных случаев", – сказала представитель полиции лондонского Сити Карен Бакстер.

Ален Робер за свои достижения в покорении небоскребов без страховки и специального снаряжения уже попал в Книгу рекордов Гиннесса. На его счету восхождения на высотные строения по всему миру.

"Человек-паук" покорил Башни Петронас в Куала-Лумпуре, офисы банков различных стран, главное здание МГУ в Москве и самое высокое здание в мире – небоскреб "Бурдж-Халифа" в Дубае.