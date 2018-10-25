Четверг, 25 октября 2018

Европейский парламент в четверг, 25 октября, одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть возможность ужесточения антироссийских санкций в случае обострения ситуации в Азовском море.

Также Евросоюзу предлагается подумать над созданием должности "спецпосланника по Крыму и Донбассу", передает РИА Новости.

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в начале текущего года. В марте Украина задержала траулер "Норд" с десятью россиянами на борту. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное посещение Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам", а судно Киев хочет продать на аукционе. В августе в порту Херсона задержали танкер "Механик Погодин".

Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" и ответила усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Украинские пограничники обвинили российские власти в "жесткой политике задержания и осмотра судов".

Крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в министерстве иностранных дел Украины признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра. Позже Киев заявил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу.