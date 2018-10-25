Четверг, 25 октября 2018

Россия к 2022 году готовится принять на вооружение ракеты, предназначенные для уничтожения космических спутников, сообщает CNBC со ссылкой на три источника, знакомые с отчетом американской разведки.

Телеканал опубликовал фото истребителя-перехватчика МиГ-31, под фюзеляжем которого размещена неизвестная модель ракеты. Предположительно на фотографии макет новой противоспутниковй ракеты. Фото сделано в середине сентября.

Новая ракета предназначена для унитожения на низкой орбите спутников связи, а также аппаратов, фотографирующих Землю. Как утверждается, ее предварительные испытания начались в сентябре и продолжались до 24 октября. На первых испытаниях на макете проверялась совместимость истребителя и нового оружия – то, как самолет будет нести на себе ракету.

Как ожидается, новые испытания пройдут в следующем году – на макете планируется отработать запуск ракеты с самолета.

В среду помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями Илим Поблет заявила, что Россия доставила на орбиту Земли боевой лазер, способный сбивать американские спутники. В августе она сообщала, что США обеспокоены “очень необычным” поведением на орбите Земли малогабаритных “спутников-инспекторов” российских ВКС “Космос-2519″, способных сближаться с другими космическими аппаратами.