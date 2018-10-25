Четверг, 25 октября 2018

“Громадське ТБ” по просьбе украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок в ямало-ненецкой ИК-8 в Лабытнанги, опубликовало текст его завещания, составленного 7 сентября во время 145-дневной голодовки. Текст документа, заверенного адвокатом политзека Дмитрием Динзе, в редакцию передала двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Сенцов завещал второму режиссеру своих фильмов Евгении Врадий завершить съемки картины “Носорог”, работу над которой прервал для участие в Евромайдане, а также поставить фильмы по его сценариям “Кай”, “Блистательный мир”, “Ворóны” и “Кристи” (последние три сценария написаны Сенцовым в заключении). “В случае ее отказа она вправе выбрать, кому перепоручить данные экранизации, а также выбрать компанию – производителя этих фильмов”, – говорится в документе.

Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров Сенцов назначил своих детей: дочь Алину и сына Владислава. Оба еще учатся в школе.

В четверг Европарламент присудил Сенцову премию “За свободу мысли” имени Сахарова. Церемония награждения состоится в Страсбурге 12 декабря.

Спикер ЕП Антонио Таяни, оглашая решение, указал: “Продемонстрировав отвагу и решимость, поставив свою жизнь под угрозу, кинорежиссер Олег Сенцов стал символом борьбы за освобождение политзаключенных России и всего мира. Награждая Сенцова премией имени Сахарова, Европейский парламент выражает солидарность с ним и его требованиями. Мы настаиваем на его немедленном освобождении. Борьба Сенцова напоминает нам о нашей обязанности защищать права человека во всем мире и при любых обстоятельствах”.

Посольство США в Киеве в этой связи заявило: “У Олега должна быть возможность лично получить эту заслуженную награду. Россия должна немедленно освободить его и всех других политзаключенных”.

Требованием голодовки Сенцова было освобождение всех украинских узников Кремля. Прекратить акцию его вынудила угроза принудительного кормления. Здоровье политзека за время голодовки серьезно ухудшилось. У него развился ревматизм, появились проблемы с сердцем, печенью и почками.

16 октября Сенцов сообщил осужденному с ним по одному делу Александру Кольченко, который отбывает 10-летний срок в ИК-6 строгого режима в Копейске, пригороде Челябинска, что его самочувствие неплохое. Также он заметил: “Никакие наши старания не тщетны… Я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм, “человека можно убить, но нельзя победить”. Вот со мною так же – я никогда не сдаюсь!”