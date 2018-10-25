Четверг, 25 октября 2018

Судья Нальчикского горсуда Кабардино-Балкарии Темрюко Бгажноков приговорил Беслана Иритова, брата лидера движения “Вольный Аул” Аслана Иритова, к полугоду колонии по обвинению в нападении на полицейского, однако освободил от отбытия наказания, зачтя в его срок время, ранее проведенное осужденным под домашним арестом. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Подсудимый был объявлен виновным по части 2 статьи 318 УК (применение опасного насилия к представителю власти).

В прениях сторон, прошедших 24 октября, прокурор запрашивала для Иритова два года общего режима. В свою очередь, адвокат Комитета против пыток Александр Караваев настаивал на оправдательном приговоре.

Сам подсудимый вину последовательно отрицал. Выступая 24-го числа с последним словом, он назвал дело результатом полицейской провокации, предпринятой по указанию чиновников, чтобы лишить его брата возможности отстаивать права жителей нальчикского микрорайона Вольный Аул.

Между тем суд над Асланом Иритовым, дело рассматривается в рамках отдельного производства, еще не завершен. Лидер “Вольного Аула” – инвалид I группы: у него нет кистей обеих рук. Несмотря на это, ему, как и брату, вменена часть 2 статьи 318 УК (санкция до 10 лет колонии). Кроме того, дополнительно активисту инкриминирована статья 319 кодекса (оскорбление представителя власти), предусматривающая до года исправработ.

Слушания по существу продолжаются с июня месяца. Процесс ведет судья Нальчикского горсуда Асланбек Жигунов. В отличие от брата, который 25 июля был освобожден под подписку о невыезде, Аслан Иритов остается под домашним арестом.

В ходе последнего на сегодня заседания процесса, прошедшего 24-го числа, показания против активиста дал замначальника отдела ЦПЭ Алим Мурзаев. Допрос силовика продолжится на следующем заседании, которое назначено на 7 ноября.

Жители Вольного Аула долгие годы ведут борьбу за выделение им земельных участков под индивидуальную застройку. На землях микрорайона, перешедших в муниципальную собственность после банкротства совхоза “Нальчикский”, предполагается построить новые городские кварталы. Территория размежевана более чем на 1000 участков. Заселить в новые кварталы предполагается очередников со всего города; жителям самого Вольного Аула под застройку мэрия обещала выделить лишь около 100 участков. Между тем жилищные условия в совхозе крайне стесненные – в каждом дворе прописано по две-три семьи; некоторые семьи живут в общежитиях. Число очередников в Вольном Ауле составляет 1350 человек. Они добиваются, чтобы их всех обеспечили участками.

Утром 31 октября 2017 года домой к Аслану Иритову вломились от 30 до 40 полицейских и омоновцев. Они избили самого активиста, его жену Марину Иритову, дочерей Анжелику и Лилию, а также брата Беслана. Марине Иритовой сломали палец на руке, дочери Анжелике повредили нос, ударив во дворе лицом о землю. И у нее, и у ее сестры медики подозревали черепно-мозговую травму.

Обоих братьев задержали и доставили в городской ОП-1. В отделе Беслану Иритову стало плохо; прибывшая скорая диагностировала у него ушибы и заподозрила перелом ребра. На Аслана Иритова сфабриковали протокол об организации несогласованного митинга: после известия о задержании общественника другие активисты “Вольного Аула” устроили протест у мэрии. В тот же день лидера движения оштрафовали на 15 тысяч рублей.

1 ноября братья Иритовы подали заявления об избиении силовиками. Полицейские потребовали от обоих забрать заявления. Когда те ответили отказом, против них самих открыли уголовные дела.

При этом в материалах доследственной проверки в отношении Аслана Иритова говорилось, что безрукий активист схватил “потерпевшего” полицейского за шею “кистями обеих рук” и затем “продолжил сдавливать пальцы рук в области шеи”, пока ему не помешали омоновцы. Однако в дальнейшем эти детали были из дела исключены.

“Пострадавшему” полицейскому, согласно фабуле дела, наложили четыре шва. Между тем дочь активиста Лилия рассказывала, что, когда омоновцы 1 ноября явились забирать подозреваемых на допрос в СКР, “потерпевший” стоял у ворот дома и “прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще”.

9 апреля прокремлевский телеграм-канал Mash опубликовал видео, озаглавленное “Безрукий инвалид из Кабардино-Балкарии душит полицейского”. На нем зафиксировано, как Иритов на несколько секунд захватывает обрубком левой руки шею силовика в балаклаве. Однако “Кавказский узел”, анализируя запись, отмечал: “Иритов выходит на крыльцо в футболке-поло, а бросается на омоновца в бельевой майке. Авторы намеренно не показывают зрителю часть записи, на которой зафиксировано развитие конфликта между появлением Аслана и его нападением на силовика. Возникает два вопроса: что скрывает монтаж и зачем это видео было опубликовано через пять месяцев после события, если по сути ничего нового в этой записи нет?”

Возможным ответом на второй вопрос, заметило издание, может быть то, что вброс сделан через несколько дней после сообщения КПП о фальсификации с “кистями” и “пальцами рук” в материалах доследственной проверки.