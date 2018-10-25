Четверг, 25 октября 2018

Детей силовиков из ГРУ, прописанных в двух ведомственных домах Минобороны в Москве, “засекретили”, увеличив каждому в бумагах возраст на 100 лет. Об этом сообщается в расследовании центра “Досье”, которое опубликовало “МБХ-медиа”.

Речь идет о домах по адресам ул. Маршала Бирюзова, 4 и 3-й Волоколамский пр-д, 4. Первый из них – офицерское общежитие – сами разведчики как раз из-за манипуляций с возрастом детей называют “домом престарелых”. “Засекречены” данные детей из этого дома были в 2011 году: детей 2005 года рождения записали как родившихся в 1905-м, и т. п.

Как рассказал источник “Досье” в Минобороны, уловка раскрылась, когда Пенсионный фонд, в очередной раз сверяя списки пенсионеров, обнаружил в двух столичных домах массу жителей старше 100 лет. Чиновники заподозрили мошенническую схему и собрались подавать заявление в полицию, однако Минобороны успело вмешаться в ситуацию.

Таким образом, отмечается в расследовании, теперь имена детей разведчиков, живущих в этих домах, может узнать каждый, кто обзаведется адресной базой москвичей.

Еще в одном ведомственном доме – по адресу ул. Гризодубовой, 4 – прописаны лишь четверо совершеннолетних жильцов: двое водителей войсковой части № 45807 (такой номер присвоен штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе, 76б), а также начальник разведки ВДВ и его взрослая дочь. Остальные 66 жильцов – несовершеннолетние; их родителей нет ни в каких адресных базах, причем большинство, как отмечается в публикации, живут под другими фамилиями.

В этой связи “Досье” напоминает, что, когда участник отравления Сергея Скрипаля Анатолий Чепига учился в Москве в Военно-дипломатической академии (на слэнге ГРУ – Консерватория), его с семьей поселили в общежитии на Маршала Бирюзова, 4, однако прописали “для секретности” в общежитии Российского государственного гуманитарного университета по адресу Кировоградская ул., 25, к. 1.

Относительно дома на Гризодубовой расследование также сообщает, что в 2010 году там в подъезде были разбросаны листовки “Приморские партизаны против вас, бандитов в погонах!” и “Слава приморским партизанам! Окружены, но не сломлены!”. Как утверждается, инцидент вызвал большой переполох в Минобороны – там обеспокоились, каким образом распространители листовок узнали про “засекреченный” дом. Тем не менее ФСБ не стала заниматься поисками, заключив, что листовки разбросал кто-либо из живущих в доме офицеров, сочувствующий партизанам.

“Досье” также отмечает, что зачастую офицеры ГРУ сами оказываются виноваты в своем разоблачении. Многие по собственной неосмотрительности оказывались потерпевшими от преступлений и обращались после этого в милицию – полицию; другие сами совершали преступления. Базы оперативных сводок МВД, отмечается в расследовании, по-прежнему свободно продаются и покупаются.