Четверг, 25 октября 2018

Мировой судья в Москве оштрафовал журнал The New Times на 22,25 миллиона рублей, обвинив в несвоевременном представлении в Роскомнадзор информации о зарубежном финансировании за 2017 год. Об этом сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на адвоката Вадима Прохорова.

23 октября, рассказал юрист, дело поступило в районный суд, однако сразу же было перенаправлено оттуда мировому судье. Тот в тот же день провел слушания в отсутствие представителей редакции и адвокатов.

Уплата такого штрафа, подчеркнул Прохоров, означает принудительное закрытие журнала, поскольку 22,25 миллиона рублей – сумма всего дохода издания за прошлый год.

Адвокат отметил, что суд состоялся на другой день после эфира главреда The New Times Евгении Альбац с лидером “России будущего” Алексеем Навальным на “Эхе Москвы”.

Постановление о штрафе будет обжаловано, заключил Прохоров.

“Репортеры без границ” заявили, что этот “астрономический штраф – новый удар по независимым СМИ” в России. В международной организации отмечают, что судебное решение по делу The New Times фактически означает “смертный приговор” независимому изданию.