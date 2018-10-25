Четверг, 25 октября 2018

Судья Московского райсуда Нижнего Новгорода Александр Аладышкин отправил 18-летнего гражданского активиста Михаила Герасимова, обвиняемого в призывах к терроризму, под домашний арест на срок два месяца. Об этом сообщает Нижегородский политический красный крест.

Герасимов, студент Нижегородского радиотехнического колледжа, был задержан в четверг, когда явился на допрос в областной главк СКР. Следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел полковник юстиции Андрей Шлыков предъявил активисту обвинение по части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание, совершенные через интернет), которая предусматривает от 5 до 7 лет колонии.

Герасимову вменяется публикация в интернете некоей записи, начинающейся со слов “Вам надоела эта Москаляндия?” и заканчивающейся словами “там и надо этим русо…(нец.)” (так в постановлении Шлыкова). Исследование по запросу СКР выполнил еще в прошлом году Средне-Волжский региональный центр судебной экспертизы Минюста (Казань); заключение датировано 23 ноября 2017-го.

Как утверждается, в исследованном тексте “содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения (в том числе в форме призыва) к совершению насильственных, разрушительных действий: физическому уничтожению представителей органов государственной власти Российской Федерации, уничтожению их имущества; содержатся лингвистические и психологические признаки оправдания разрушительных действий, совершение которых автор приписывает организации “ИГИЛ”: уничтожение самолета Ту-154, убийство российского посла в Турции”.

22 июня в квартире Герасимова ФСБ провела обыск. Были изъяты компьютеры, смартфон, электронные носители информации, а также банковские карты, экземпляр Конституции с надписью “R.I.P.” и два конденсатора. После обыска молодого человека доставили в областное УФСБ, где допросили, не поясняя статуса. После ознакомления с протоколом допроса Герасимова отпустили; никаких копий документов он не получил.

24 октября студенту вручили повестку на допрос в СКР в статусе подозреваемого. Тогда в сообщении активистам НПКК Герасимов называл другую квалификацию дела – по статьям 280 (публичные призывы к экстремизму) и 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). При этом, рассказывал молодой человек, ему вменены не меньше 10 публикаций. Герасимов уточнял, что все они сделаны до декабря 2016 года, а с тех пор его взгляды существенно изменились.

Активист заявлял, что на допросе откажется давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Также Герасимов сообщал, что одна из его банковских карт была заблокирована еще в мае. При этом в список “террористов” и “экстремистов” на сайте Росфинмониторинга он не включен.