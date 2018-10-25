Четверг, 25 октября 2018

ФСБ объявила о задержании в “московском регионе” шестерых членов “организованной, глубоко законспирированной ячейки” “Исламского государства”. Сообщение опубликовано на сайте спецслужбы.

Как утверждается, ячейкой руководили эмиссары, переселившиеся из Средней Азии в Сирию. Задержанные, заявляет ФСБ, готовили “резонансные теракты” в Москве с применением как огнестрельного оружия, так и самодельных бомб. Часть средств на это, говорится в сообщении, ячейка получала из-за рубежа, а другую добывала самостоятельно, совершая тяжкие уголовные преступления.

Задержания ФСБ проводила совместно с полицией и Росгвардией. Как утверждается, изъяты автоматы, схемы для изготовления бомб, деньги, а также “средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов”.

Дело уже возбуждено, однако по каким именно статьям УК, не уточняется.