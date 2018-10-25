Четверг, 25 октября 2018

В США арестован подозреваемый по делу о посылках с бомбами. Как сообщает CNN, во Флориде задержан 56-летний Сизар Сэйок, житель города Авентура с криминальным прошлым.

Установить подозреваемого удалось по отпечаткам, оставленным на одной из посылок, сообщили на пресс-конференции генпрокурор США Джефф Сешнс и глава ФБР Кристофер Рэй. Сэйока задержали в городе Плантейшен недалеко от Майами. Полиция изъяла фургон, в котором он ночевал: машина обклеена предвыборными стикерами Дональда Трампа и фотографиями политиков-демократов, перечеркнутыми красным или с мишенями на лицах. Рэй назвал подозреваемого “фанатиком”. Мотивы престуления до конца не ясны.

Сэйок – бывший стриптизер и рестлер, в последнее время подрабатывал доставщиком пиццы. С начала 1990-х годов его восемь раз арестовывали за различные правонарушения – кражи, мошенничество, побои, хранение наркотиков. В 2002 году, когда ему отключили электричество за неуплату, он угрожал энергокомпании взрывом, обещая устроить теракт “покруче, чем 11 сентября”.

Бывшая начальница Сэйока рассказала, что он убежденный расист, антисемит и гомофоб.

На этой неделе посылки со взрывными устройствами были отправлены экс-президенту Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, финансисту и филантропу Джорджу Соросу, экс-руководителям прокуратуры и разведки, нескольким конгрессменам-демократам, актеру Роберту Де Ниро, в редакцию CNN – всего не менее чем по 14 адресам. Как отмечают СМИ, все адресаты – политики-демократы или публичные оппоненты Трампа.

Руководство ФБР предупреждает, что с арестом Сэйока угроза не устранена.

Трамп заявил, что таким акциям устрашения в Америке нет места. “Мы не должны допустить, чтобы политическое насилие укоренилось в Америке. Мы не можем этого допустить. Я намерен сделать все от меня зависящее, чтобы это прекратилось. Прекратилось немедленно”, – сказал президент.