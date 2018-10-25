Четверг, 25 октября 2018

Инвалида-колясочника Амира Гилязова, арестованного в Челябинске, переводят из СИЗО-1 во фсиновскую специализированную туберкулезную больницу № 3. Об этом сообщает “Урал-пресс-информ”.

45-летний соблюдающий мусульманин Гилязов, с детства имеющий инвалидность I группы в связи с миопатией Дюшенна – генетическим заболеванием, заключающимся в полной атрофии мышц, – был задержан утром 23 октября после обыска. В постановлении об обыске, которое предъявил следователь ФСБ Алексей Глоба, утверждалось со ссылкой на некоего свидетеля по делу, что около семи лет назад челябинец смонтировал и опубликовал на YouTube видеозапись об освобождении из колонии члена “Хизб ут-тахрир”.

Ближе к вечеру 24 октября стало известно, что Гилязов помещен в СИЗО-1 в областном центре. На другой день выяснилось, что он находится в медчасти изолятора. При этом информацией о том, состоялся ли суд об аресте задержанного, ни семья больного, ни правозащитники, ни СМИ не располагали.

Теперь “Урал-пресс-информ” сообщил, что решение об аресте Гилязова еще вечером в день его задержания, 23-го числа, вынес Тракторозаводский райсуд города. На сайте суда карточки слушаний нет; “Медиазоне” представитель учреждения Ирина Савинкова заявила, что никаких материалов в отношении Гилязова не рассматривалось.

При этом миопатия Дюшенна входит в правительственный список болезней, не допускающих содержания в заключении. Под № 36 в списке указаны заболевания, имеющие в международном классификаторе болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) коды G70-G72. Код миопатии Дюшенна – G71.0.

Как накануне рассказывала ОВД-Инфо жена больного Айгуль, Гилязов, весящий всего 40 килограмм, не в состоянии самостоятельно передвигаться. “Чтобы хоть на метр сдвинуться на коляске, ему нужна идеальная поверхность и пространство, – рассказывала собеседница издания. – У него руки сами не поднимаются, ноги сами не поднимаются. Он сидит – вот, упор на ягодицы, и всё. Он жив, потому что я его держу в тепличных условиях: никакого сквозняка, все по режиму”.

Вечером 25 октября жалоба жены политзека поступила в региональную ОНК. В пятницу общественники посетили Гилязова в СИЗО. Он рассказал, что ничего не ест. “Потому что после еды мне надо будет сходить в туалет, а я не могу, – пояснил больной. – Сокамерники не будут за мной ухаживать после туалета. И мыться я не могу, потому что у меня нет сил. Дома меня всегда мыла жена или старший сын”.

Обвинение в публикации видео Гилязов назвал оговором, указав, что оговорило его лицо, с которым он даже не знаком. “Я верующий человек, мулла, и мне нельзя говорить неправду”, – заметил политзек.

Он заявил общественникам, что хочет добиться перевода под домашний арест.

В СТБ-3, также находящуюся в Челябинске, Гилязова, как утверждается, переводят для полного медицинского обследования.

Между тем 74.Ru сообщило со ссылкой на областное УФСБ, что политзеку вменена часть 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации). Как можно предположить, Гилязова привлекают по делу “Хизб ут-тахрир”. При этом публикация видео по этой норме квалифицирована быть не может: если запись, как утверждается, опубликована около семи лет назад, то статья 205.5 была включена в кодекс лишь двумя годами позже – в ноябре 2013-го.

Защитой политзека занялась адвокат Алла Дунаева. Она будет обжаловать арест Гилязова.