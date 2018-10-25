Четверг, 25 октября 2018

В Керченском политехническом колледже в аннексированном Крыму во время атаки, предпринятой 17 октября 18-летним четверокурсником Владиславом Росляковым, силовики из ФСБ вступили в перестрелку со спецназовцами. Об этом сообщил на своей ФБ-странице координатор украинской группы “Информационное сопротивление” Дмитрий Тымчук.

По данным Тымчука, после получения известия об атаке на колледж туда оперативно прибыли спецназовцы, принадлежность которых автор публикации определенно назвать затруднился, заметив, что это могли быть силовики как из Росгвардии, так и из ГРУ.

Вскоре туда же прибыла группа из горотдела ФСБ. Эти силовики, приняв спецназовцев за террористов, начали с ними бой. В ходе непродолжительной перестрелки спецназовцы отступили в здание и забаррикадировались в ближайшем помещении. Между тем ФСБ продолжала огонь на поражение.

Большинство погибших и пострадавших, продолжил Тымчук, получили ранения из нарезного оружия, а не из помпового ружья, которое использовал Росляков.

Кроме того, сообщил автор публикации со ссылкой на источники “Информационного сопротивления”, в здании колледжа произошло два взрыва разной мощности.

Как и власти Украины, Тымчук называет расстрел в керченском колледже терактом. Из поста можно заключить, что, по мнению автора, Росляков действовал по указанию силовиков. На определенном этапе, говорится в публикации, организаторы поняли, что преступник вышел из-под контроля, а события развиваются не по их сценарию. Тогда было решено убить Рослякова непосредственно в колледже, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым в руки ФСБ или полиции.

Из этого можно сделать вывод, что организаторами преступления Тымчук считает или Росгвардию, или ГРУ.

“Вышеизложенное объясняет первоначальный ступор российской пропаганды, не получившей в начале четких инструкций по освещению события, – заключил координатор “Информационного сопротивления”. – Именно этим объясняется сумбур высказывавшихся и менявшихся на ходу версий”.

По официальным российским данным, в ходе атаки 17 октября помимо Рослякова погиб 21 человек. Еще 73 пострадали; из них 47 были госпитализированы.

Во время атаки в российских СМИ действительно появлялась противоречивая информация о происходящем. Первоначально прокремлевские ресурсы писали о взрыве в столовой колледжа; о стрельбе официально не заявлялось, хотя очевидцы сообщали о ней. СКР открыл дело по статье 205 российского УК (теракт).

Однако уже через несколько часов ведомство переквалифицировало дело на статью 105 (убийство). При этом, если в предыдущей публикации речь шла только о взрыве, но не о стрельбе, то в новой, напротив, упоминалась стрельба и не упоминался взрыв.

Между тем работающая на континентальной Украине прокуратура Автономной Республики Крым открыло по факту атаки дело по части 3 статьи 258 УК Украины (теракт, повлекший гибель людей).