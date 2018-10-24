Среда, 24 октября 2018

Коллегия Верховного суда подтвердила приговор к восьми годам строгого режима, вынесенный фигуранту первого крымского дела “украинских диверсантов” Евгению Панову. Об этом сообщает УНИАН.

В одном заседании рассматривались апелляционная жалоба, поданная адвокатом политзека Дмитрием Динзе, и апелляционное представление прокуратуры. Надзорное ведомство требовало увеличить Панову срок до 10 с половиной лет. Именно столько запрашивал для обвиняемого в первой инстанции крымскотатарский коллаборант Эсвет Фурмамбетов.

Панов лично присутствовал на слушаниях, для чего его доставили в Москву из симферопольского СИЗО-1. Для практики ВС это нехарактерно – обычно осужденные участвуют по апелляции по видеосвязи из СИЗО в том регионе, в котором содержатся. По ранее появившейся информации Крымской правозащитной группы, в российской столице Панова поместили в СИЗО-1 “Матросская Тишина”.

Заседание проходило в зале-бомбоубежище на минус четвертом этаже. Как и слушания в первой инстанции, апелляцию провели в закрытом режиме – прессу допустили лишь на оглашение апелляционного определения.

По окончании заседания Панов подтвердил журналисту УНИАН, что обвинительное решение не признает. Когда политзека выводили из зала, он заявил: “Слава Украине!”

Приговор 41-летнему Панову вынесла 13 июля коллегия верховного суда аннексированного Крыма под председательством Андрея Палия. Подсудимый был объявлен виновным по части 1 статьи 30 – пункту “а” части 2 статьи 281 (приготовление к диверсии в составе организованной группы), части 3 статьи 30 – части 3 статьи 226.1 (покушение на контрабанду оружия в составе организованной группы) и части 3 статьи 222 российского УК (незаконный оборот оружия в составе организованной группы).

Согласно фабуле дела, Панов планировал диверсии на целом ряде военных и гражданских объектов в Крыму. В их числе упоминались российская войсковая часть № 46453 в Джанкое, водоканал села Победное в окрестностях этого же города, феодосийское управление “Черноморнефтегаза”, паромы порта Крым в Керчи. Также утверждалось, что “украинские диверсанты” намеревались взорвать самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы “Панцирь-С1″.

Как говорилось в обвинительном заключении, Панов “являлся активным участником организованной группы и обладает опытом ведения разведывательной деятельности, управления беспилотными летающими аппаратами, огневой подготовки, управления транспортными средствами и ориентирования на местности”. В группе диверсантов, заявлялось в деле, Панов отвечал за разведку местности, а также за “прокладку маршрута следования, связь находившихся на территории РФ участников организованной группы с ее руководителями, находившимися на территории Украины, а также снабжение их боеприпасами”.

Сам политзек назвал утверждения, содержащиеся в деле, фантазиями следователей ФСБ. В последнем слове он заявил: “Есть политические мотивы. Мне не в чем оправдываться. Я никаких законов не нарушал, несмотря на мою политическую позицию. При таких обстоятельствах вменяемого преступления – меня необходимо расстрелять”.

Панов работал водителем на Запорожской АЭС в Энергодаре. Бывший участник АТО; активист Самообороны Энергодара, член исполкома горсовета, куда был избран по квоте партии “Укроп”.

6 августа 2016 года активист выехал на своей машине в Крым – по некоторым данным, для того чтобы отдать долг родственнице знакомого. В ночь на 7 августа на севере полуострова он был похищен ФСБ. В последующие несколько дней Панов подвергался жестоким пыткам, в результате которых дал признательные показания о подготовке диверсий в Крыму. Однако после помещения в симферопольский СИЗО политзек эти показания дезавуировал.

В деле временем задержания Панова названо 3 часа утра 7 августа 2016 года. Один из свидетелей обвинения – некий “представитель общественности” П.-И. Атик, – заявлял в своих показаниях, что автомобиль украинца тогда не осматривался из-за темноты и отсутствия надлежащих условий.

Осмотр машины был произведен лишь 11 августа, после ее доставки в отдел ФСБ в Красноперекопске. Как сообщал другой свидетель обвинения – кинолог И. Ляшко, – в канистре с машинным маслом, находившейся в багажнике машины, служебная собака обнаружила три электродетонатора с проводами.

При этом 8 августа, то есть на другой день после реального похищения Панова, дата которого указана и в материалах уголовного дела как день задержания, украинец был арестован на 15 суток по части 1 статьи 20.1 российского КоАП (мелкое хулиганство). Как утверждалось в протоколе, Панов в этот день находился на автовокзале в Симферополе, где приставал к гражданам и оскорблял их матом.

О задержании подозреваемого ФСБ объявила лишь 10 августа. По уголовному делу он был арестован на другой день.

Вместе с Пановым по первому делу “украинских диверсантов” проходил 42-летний уроженец Львовщины Андрей Захтей, до ареста живший в Саках на западе Крыма. Однако в конце июня 2017-го он пошел на сделку с прокуратурой, и его дело выделили в отдельное производство. 16 февраля нынешнего года Захтей был осужден в особом порядке к шести с половиной годам строгого режима. Он отбывает срок в ИК-1 в Симферополе.

Несмотря на досудебное соглашение, Захтей на следствии не дал показаний против Панова, пояснив, что до ареста знаком с ним не был. 3 мая на допросе в процессе Панова Захтей отказался давать показания, сославшись на то, что все, что знал по делу, уже сообщил на предварительном следствии.