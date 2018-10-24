Среда, 24 октября 2018

Семьи фигурантов дел “Сети” и “Нового величия”, планировавшие на 28 октября в Москве шествие “В защиту нового поколения”, после отказа в согласовании акции решили провести ее в форме “прогулки (общественного схода) без плакатов и лозунгов”. Заявление организаторов появилось поздно вечером в среду в ФБ-группе мероприятия.

“В такой форме акция будет абсолютно законной”, – поясняется в публикации.

Организаторы призывают граждан собраться в воскресенье на Лубянской площади, где находится здание ФСБ, с 14 до 16 часов.

“Мы просим тех, кто намерен выйти вместе с нами, не приносить с собой флаги, ничего не скандировать, не перекрывать дорог, чтобы не подвергать никого напрасному риску, – говорится в сообщении. – В этом случае у власти не будет лишнего повода для задержаний”.

Первоначально организаторы провести шествие по тротуару Мясницкой улицы от метро “Тургеневская” до Лубянской площади и обратно по Большой Лубянке и Сретенскому бульвару. Численность участников акции была заявлена равной 2 тысячам человек.

Однако 17 октября департамент безопасности Москвы отказался согласовать этот маршрут, сославшись на то, что на площадке для сбора нет места для такого количества протестующих. Кроме того, заявили чиновники, “проведение демонстрации по тротуару создаст помехи движению пешеходов, ограничит доступ москвичей в здания органов исполнительной власти и объекты инфраструктуры, нарушит права граждан, не принимающих участие в публичном мероприятии”.

Мэрия предложила на выбор два альтернативных маршрута на окраинах Москвы: или в юго-восточном районе Люблино, или на северо-западе – от метро “Октябрьское поле” до метро “Щукинская”.

Ни тот ни другой варианты организаторов не устроили. 18-го числа было подано новое уведомление – на маршрут от Театральной площади до северного выхода из метро “Китай-город”. Такой маршрут тоже проходит через Лубянскую площадь.

22 октября и.о. первого замначальника департамента безопасности Василий Олейник отверг и этот вариант, указав, что, поскольку организаторы не согласились на предложения мэрии, проводить акцию они “не вправе”. “Предупреждаю, что в случае проведения публичного мероприятия организаторы и иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке”, – заключил чиновник.

Акцию протеста семьи политзеков анонсировали в начале месяца. Требования акции – закрытие дел “Сети” и “Нового величия” и прекращение фабрикации подобных дел в дальнейшем. Официальными организаторами акции выступают Дмитрий и Светлана Пчелинцевы – родители фигуранта пензенского дела “Сети” Дмитрия Пчелинцева, – а также Юлия Павликова и Галина Полетаева – матери фигурантов дела “Нового величия” Анны Павликовой и Дмитрия Полетаева.

По двум делам вымышленной ФСБ анархистской организации “Сеть” – в Пензе и Петербурге – в СИЗО отправлены 10 молодых людей; еще один находится под домашним арестом. Двум пензякам – Пчелинцеву и Илье Шакурскому – грозят сроки от 15 лет до пожизненных по части 1 статьи 205.4 УК (организация террористического сообщества). Другим вменена часть 2 этой же статьи (участие в террористическом сообществе), санкция которой составляет от 5 до 10 лет. Некоторым из фигурантов дополнительно инкриминированы также статьи о поджоге, наркотиках и хранении взрывчатки.

Большинство арестованных по делам “Сети” подвергались жестоким пыткам, в том числе током и подвешиванием вниз головой.

Дело “Нового величия” сфабриковано в Москве в результате масштабной провокации силовиков. По нему привлечены 10 человек, преимущественно молодежь. Каждому инкриминированы части 1, 2 статьи 282.1 УК (организация экстремистского сообщества и участие в нем), предусматривающие соответственно от 6 до 10 и от 2 до 6 лет колонии. Четверо обвиняемых помещены в СИЗО, остальные – под домашний арест.

Один из отправленных в СИЗО фигурантов – 20-летний Вячеслав Крюков – с 11 сентября по 12 октября держал голодовку (сначала полную, а с 18 сентября – частичную: он пил чай, что правилами полной голодовки не допускается).

Известно еще о двух подобных делах, сфабрикованных силовиками против молодых людей. В Хабаровске с конца мая продолжается суд по делу “Мужского государства”, по которому арестованы четыре человека. Сергею Жеребцову и Виктору Карташову вменена часть 1 статьи 282.1 УК, а Даниилу Абросову и Александру Исакову – часть 2 этой же статьи.

В Москве в конце мая были арестованы фигуранты дела “Команды наемных головорезов” 18-летний Герман Ткачев и солдат-срочник Олег Константинов. Обоим вменили части 1, 1.1 статьи 282.1 (второй из этих составов – вовлечение в деятельность экстремистского сообщества; от 4 до 8 лет колонии), а Константинову – также часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти или вражды; от 2 до 5 лет). На прошлой неделе “Коммерсант” изложил дополнительные детали дела.