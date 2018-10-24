Среда, 24 октября 2018

В Челябинске за публикацию видео отправлен в СИЗО инвалид-колясочник Амир Гилязов. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

45-летний соблюдающий мусульманин Гилязов с детства страдает миопатией Дюшена – генетическим заболеванием, заключающемся в полной атрофии мышц. У него I группа инвалидности. Больной весит всего 40 килограмм. “Он сам не может передвигаться, – рассказала ОВД-Инфо Айгуль, жена Гилязова. – Чтобы хоть на метр сдвинуться на коляске, ему нужна идеальная поверхность и пространство. У него руки сами не поднимаются, ноги сами не поднимаются. Он сидит – вот, упор на ягодицы, и всё”.

В 8 утра 23 октября домой к Гилязовым явились около 15 силовиков. На просьбу жены больного представиться и снять обувь визитеры ответили грубостью.

Примерно через 10 минут в квартиру прибыл следователь ФСБ Алексей Глоба. В постановлении об обыске, которое предъявил силовик, утверждалось со ссылкой на некоего свидетеля по делу, что около семи лет назад Гилязов смонтировал и опубликовал на YouTube видеозапись об освобождении из колонии члена “Хизб ут-тахрир”. Копию постановления хозяйке дома Глоба выдать отказался.

Во время обыска у Гилязова изо рта пошла кровь. Жена вызвала скорую; медики сообщили, что забирают инвалида в больницу. Несколько силовиков из ФСБ поехали вслед за скорой, а примерно через 40 минут привезли больного обратно. “Он еле дышал”, – заметила супруга. Она предположила, что силовики вынудили медиков признать ее мужа здоровым.

В отсутствие хозяина его младший сын попытался зафиксировать обыск на видео. Один из фээсбэшников заметил это и попытался отобрать камеру. Мать заслонила сына, поскольку ей показалось, что силовик готов ударить его.

По окончании обыска фээсбэшники сами подняли Гилязова и начали его одевать. Они попросили жену больного помочь, но та отказалась. “Вы пришли не с добром, и если что-то случится с ним, вы будете в этом виноваты. Я не буду в этом участвовать”, – пояснила она.

Уезжая, силовики заявили, что увозят Гилязова не в ФСБ, а в СКР.

24 октября Айгуль попыталась связаться с Глобой по телефону, который тот оставил, но следователь не брал трубку. Тогда она отправилась в СКР, однако там заявили, что вообще не располагают информацией о происходящем. Визит в прокуратуру также не дал результата. Наконец, жена больного сумела дозвониться в областное УФСБ. Там ей сообщили, что Гилязов находится в СИЗО-1. Жена поехала в изолятор, но на прием не успела.

В четверг Айгуль, повторно явившись в СИЗО, выяснила, что больной помещен в медчасть изолятора. На вопрос о процессуальном статусе Гилязова фсиновцы отвечать отказались.

Был ли Гилязов перед отправкой в СИЗО арестован судом, как того требует УПК, неизвестно.

В беседе с ОВД-Инфо Айгуль заметила, что без ее помощи больной умрет. “Он жив, потому что я его держу в тепличных условиях: никакого сквозняка, все по режиму, – пояснила она. – Если это не соблюдать, ему будет очень плохо. Сейчас в СИЗО что он делает? Не может удержаться даже на унитазе, как он свою нужду справляет, как он ест, кто его кормит?”