Среда, 24 октября 2018

Дело о терроризме, сфабрикованное против украинского блогера Павла Гриба, повторно поступило в Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает Интерфакс.

На сайте суда карточка нового разбирательства пока не опубликована. В СКОВСе агентству рассказали, что слушания еще не назначены.

23 июля на первых слушаниях по существу дела коллегия в составе Сергея Горелова (председательствующий), Александра Генералова и Сергея Гришина вернула дело в прокуратуру Краснодарского края. По непонятной причине подсудимому в обвинительном заключении оказалась вменена часть 1 статьи 205.1 УК (склонение к терроризму) в редакции 2006 года, предусматривающей до 8 лет колонии. Между тем прокурор Алексей Ханеня, оглашая документ, заявил о необходимости применить к Грибу эту норму в редакции 2016 года, которая предполагает сроки от 5 до 10 лет.

Ханеня убеждал судей скорректировать обвинение непосредственно в процессе, однако судьи поручили сделать это надзорному ведомству.

Грибу 20 лет, до похищения он жил в Киеве. Негодный к военной службе по состоянию здоровья, блогер активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца – отставного офицера Госпогранслужбы Игоря Гриба, – “часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины”. Весной 2017 года молодой человек познакомился во “Вконтакте” с несовершеннолетней на тот момент жительницей Сочи Татьяной Ершовой, которая, по некоторым данным, проходит по некоему уголовному делу. Летом Ершова назначила Грибу свидание в Белоруссии; сообщалось, что она поступила так под давлением ФСБ.

24 августа блогер выехал в Гомель, рассчитывая вернуться в Киев в тот же день. Однако около 17 часов того же дня, уже после встречи с Ершовой, неизвестные в гражданском схватили Гриба прямо на одной из центральных улиц Гомеля, посадили в микроавтобус, связали и увезли в лес, где передали другим лицам. Далее похищенного сутки или двое удерживали в некоей постройке без окон. Наконец, в отделе полиции в городе Ярцево Смоленской области России было официально оформлено задержание Гриба. 7 сентября стало известно, что блогер заключен в СИЗО-5 центрального главка ФСИН в Краснодаре, неофициально контролируемый ФСБ.

Как выяснилось, дело было открыто 28 июля 2017-го. Постановление о заочном аресте Гриба Октябрьский райсуд Краснодара вынес 17 августа.

Вел дело следователь краснодарского УФСБ П. Карпенок. Как утверждается, Гриб, являясь сторонником УНА-УНСО, убеждал Ершову сделать бомбу, заложить ее в здании сочинской школы и взорвать во время линейки на выпускном вечере 30 июня.

25 августа, после исчезновения сына, Гриб-старший лично выезжал в Гомель. Там он получил неофициальную информацию, что блогер был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. Однако официально Белоруссия целую неделю – до 31 августа – не подтверждала, что молодой человек въехал в страну.

Политзек страдает серьезным хроническим заболеванием и нуждается в специализированной медицинской помощи. Однако медики СИЗО-5 игнорировали состояние больного. “Лекарства, приобретенные за собственный счет, не выдают, – сообщал в марте Игорь Гриб. – Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильную боль в животе и желудке, общую слабость не регистрируются”.

В конце апреля Гриб-старший сообщил, что у сына заметно ухудшилось зрение.

Тогда же он указал, что больше чем за восемь месяцев пребывания в СИЗО блогеру не предоставили ни одного свидания с матерью. “Мы за это время получили от него только одно письмо, и он получил какое-то письмо от гражданина Украины”, – заметил Гриб-старший.

В июне во время этапа на суд в Ростов Гриб был избит и ограблен другими заключенными. На политзека напали после того, как узнали, по какой статье он обвиняется.

Вину политзек не признает.