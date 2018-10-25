Четверг, 25 октября 2018

Убийцы саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи заранее спланировали преступление. Как сообщает Reuters, об этом в эфире государственного телевидения заявил генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

По словам аль-Муаджиба, умышленный характер преступления подтвердили сведения, полученные саудовскими властями от Турции. Он рассказал, что саудовские прокуроры допрашивают подозреваемых на основе информации, предоставленной совместной турецко-саудовской группой по расследованию убийства.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи были задержаны 18 человек. По данным Reuters, многие из них – члены отряда убийц из 15 человек, отправленного в Стамбул. Также были уволены пятеро крупных чиновников, в том числе королевский советник Сауди аль-Кахтани – он работал на наследного принца Мухаммада бин Салмана, занимаясь пропагандой в соцсетях. Как утверждают два источника в разведке, именно аль-Кахтани отдавал приказы убийцам Хашукджи по Skype. Западные страны считают принца Мухаммада вероятным заказчиком преступленя.

Ранее Эр-Рияд несколько раз менял свою версию исчезовения журналиста: сперва саудовские власти заявляли, будто он сам покинул консульство, однако затем признали его гибель в здании дипмиссии. Согласно предыдущей версии, членам прибывшего в Стамбул отряда силовиков было приказано похитить Хашукджи и в “безопасном месте” убедить его вернуться на родину, а в случае твердого отказа – отпустить. Как утверждалось, Хашукджи случайно задушили, когда он поднял крик, поняв, что его собираются похитить. По данным турецкого следствия, журналисту перед смертью отрубали пальцы, а затем обезглавили (по другим сведениям – заживо разрезали на части).

Накануне директор ЦРУ Джина Хаспел проинформировала президента США Дональда Трампа о результатах расследования убийства турецкими властями. По словам источников Reuters, в ходе визита в Турцию на этой неделе Хаспел прослушала аудиозапись, на которой слышно, как журналиста убивают.

О спланированном характере убийства Хашукджи во вторник заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В среду Sky News сообщил, ссылаясь на два неназванных источника, что останки Хашукджи якобы были найдены в саду резиденции саудовского генконсула в Стамбуле. Сообщалось, что его тело было “разрублено на куски”, а лицо обезображено. По другой версии, убийцы передали тело некоему местному соучастнику.

Телеканал CNN Turk днем ранее сообщал об обнаружении в припаркованном на стоянке саудовского консульства дипломатическом автомобиле двух чемоданов с личными вещами Хашукджи, в том числе его компьютером и одеждой.

Наследный принц Мухаммад в среду пообещал привлечь к ответственности всех причастных к преступлению.

Во вторник Трамп обвинил власти королевства в том, что они покрывали убийц Хашукджи. Ужасная ситуация, в которую не следовало попадать. – сказал президент. – Кто-то действительно все испортил. И у них было худшее прикрытие в истории”.