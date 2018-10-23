Вторник, 23 октября 2018

В результате аварии эскалатора на станции римского метро Repubblica в минувший вторник пострадали и были госпитализированы 15 россиян, сообщили РИА "Новости" в посольстве РФ в Италии.

Как рассказал поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, три человека находятся в тяжелом состоянии. По словам дипломата, в больницу также попали четверо граждан Украины.

"Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт", – заявил сотрудник посольства. Как сообщил Бурляй, ему позвонила мэр города Вирджиния Раджи, которая от имени римлян выразила слова солидарности и пообещала оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Российская дипмиссия сообщила в Twitter, что двум пострадавшим россиянам сделана операция.

ТАСС в посольстве РФ в Италии заявили, что пятеро из 15 госпитализированных россиян уже выписаны. Дипломаты уточнили, что четверым гражданам Украины была предложена помощь со стороны российского диппредставительства.

Отмечается, что в целом состояние россиян не вызывает опасения у медиков. "Трое, получившие наиболее серьезные ранения, находятся в больнице "Умберто I", у всех троих – двух мужчин и одной молодой женщины, все граждане РФ – травмы ног. Мужчинам были проведены операции, женщине наложен гипс", – рассказал представитель посольства.

Ранее в российском посольстве заявили, что раненые были доставлены в шесть больниц. Они будут находиться в стационаре от 48 часов до 7 дней.

Посольство сразу после инцидента сообщало о 30 пострадавших. Итальянское агентство ANSA передавало, что ранения в метро получили 24 российских болельщика, один из них пострадал серьезно, получив тяжелую травму стопы.

Накануне вечером на станции метро Repubblica вышел из строя эскалатор, на котором, в том числе, находились российские футбольные болельщики. ЧП произошло около 19:00 по местному времени (20:00 по Москве). Двигавшийся вниз эскалатор резко ускорился, из-за чего началась давка. Фанаты ехали на стадион "Олимпико", чтобы присутствовать на футбольном матче Лиги чемпионов УЕФА между местным клубом "Рома" и московским ЦСКА.

Первоначально сообщалось, что один из россиян лишился части ноги в результате происшествия, однако эта информация не подтвердилась. Позже в российском посольстве заявили, что итальянским врачам удалось сохранить ногу пострадавшему, ампутация стопы не потребовалась.

Мэр Рима Вирджиния Раджи накануне предположила, что к поломке эскалатора могло привести поведение болельщиков. "По свидетельствам очевидцев, похоже, что некоторые болельщики прыгали и танцевали на эскалаторе", – сказала глава города. Однако эти сообщения агентству ANSA опровергла 28-летняя Дарья из Москвы, которая была в метро среди фанатов. Она заявила, что никто не прыгал на эскалаторе.

Сотрудники посольства РФ, встречавшиеся с пострадавшими, отрицают, что они были пьяны, как утверждали некоторые итальянские СМИ, сообщает ТАСС. Не подтверждают очевидцы и информацию, что они прыгали на эскалаторе, что могло привести к нарушению его работы.

Римская прокуратура по факту ЧП возбудила дело. Также ведется проверка городской службой транспорта.

Посольство России в Италии открыло горячую линию. Всю информацию родным и близким пострадавших можно получить по телефону: +393802652769.