Вторник, 23 октября 2018

Маркетинговое агентство Zoom Market назвало самые пьющие российские города, первую строчку в рейтинге занял Саратов. Об этом сообщается на сайте агентства.

Жителям 25 городов в возрасте от 19 до 73 лет задавали вопросы о том, употребляют ли они алкоголь, насколько часто они это делают и собираются ли выпить "сегодня". По результатам опроса первую строчку занял Саратов, второе место – Ханты-Мансийск, третье – Пермь. Кроме того, в первую десятку списка вошли такие города, как Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк.

Санкт-Петербург находится в рейтинге на одиннадцатом месте, Москва – на 16-м. В рейтинге также присутствуют (в порядке убывания) Иркутск, Воронеж, Липецк, Краснодар, Тюмень, Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Омск, Владивосток, Нижний Новгород и Казань.

В 2017 году сообщалось, что Москва и Подмосковье являются основными покупателями крепкой алкогольной продукции в России, при этом количество крепкого алкоголя, купленного в Подмосковье, почти сравнялось с аналогичными показателями в столице.

В начале октября 2018-го глава Минздрава России Вероника Скворцова поддержала инициативу увеличить возраст продажи алкоголя до 21 года и привела в пример трезвые деревни в Республике Саха. Министр также заявила, что магазины и заведения общественного питания должны иметь право отказать в продаже алкоголя нетрезвому клиенту.

Варианты ограничения возраста продажи алкоголя готовы рассмотреть и в кабинете министров. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, несмотря на достигнутые результаты в борьбе с употреблением алкоголя и табака цифры правительство "пока не устраивают".

Речь идет о действующем в рамках нацпроекта "Демография" федеральном проекте по внедрению здорового образа жизни, который включает меры по ограничению употребления алкоголя и табака и продвижению здорового питания и спорта. Она также напомнила о задачах по увеличению продолжительности жизни и по достижению естественного прироста населения.