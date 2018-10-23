Вторник, 23 октября 2018

Страховые компании не подали ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) на право заключения договора страхования рисков при запланированном на ноябрь запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" и его стыковке с Международной космической станцией (МКС), следует из информации на сайте госзакупок.

Запрос предложений был объявлен ЦЭНКИ 10 октября, сообщает "Интерфакс". Максимальная премия по договору была равна 116,5 млн рублей. Общая страховая сумма составляла 3,2 млрд рублей, из них 3 млрд рублей – страхование самого грузового корабля, 200 млн рублей – груза. Срок действия договора – до конца 2019 года. Страховым случаем является утрата или гибель застрахованного имущества, то есть комического корабля и груза.

"В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся", – говорится в протоколе.

Запуск "Прогресса" должен стать первым стартом "Союза-ФГ" после аварии ракеты при запуске пилотируемого корабля с экипажем из двух человек на МКС две недели назад. Старт "Прогресса МС-10" запланирован на 18 ноября, сообщает ТАСС.

Авария произошла 11 октября сразу после старта с Байконура ракеты-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10". К МКС направлялись космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Из-за нештатной ситуации с носителем полет прервался, экипаж в спускаемой капсуле экстренно приземлился в степи Казахстана. ЧП с носителями такого типа произошло впервые за 35 лет.

Страховые компании воздержатся от страхования космических пусков до выяснения причин аварии

Страховщики не будут страховать запуски "Союза-ФГ", пока не будут выяснены причины аварии, так как до этого невозможно оценить степень риска при последующих запусках ракет такого типа. Об этом в среду, 24 октября, ТАСС заявил вице-президент компании "Ингосстрах" Александр Подчуфаров.

"До тех пор, пока страховой рынок не убедится в том, что причины аварии установлены и приняты все необходимые меры по недопущению впредь подобных аномалий, он либо будет воздерживаться от участия в страховании подобных проектов, либо, в крайнем случае, будет давать заградительные ставки по риску", – пояснил Подчуфаров.

"Ингосстрах" участвовал в перестраховании рисков по аварийному запуску с долей 25%, или 1,164 млрд рублей. В конкурсе по рискам "Прогресса" страховщик не стал участвовать из-за отсутствия причин аварии, что не дает оценить степень риска.

В настоящее время у "Ингосстраха" нет официальной информации о причинах аварии ракеты-носителя, соответственно невозможно оценить степень риска при последующих запусках ракет данного типа и сформировать перестраховочную защиту проекта, отметил вице-президент компании.

МАКС в целом воздерживается от участия в космических рисках, в том числе из-за роста частоты убытков, сообщил ТАСС директор по развитию страхования компании Сергей Печников. По его словам, с учетом ухудшения ситуации с контролем риска со стороны страхователя рынок "закономерно отказался от участия в данном риске". "Проблемы с качеством продукции не могут не влиять на цену страхования", – добавил он.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что, по мнению большинства специалистов, принимающих участие в расследовании ЧП с "Союзом", к аварии привели ошибки, которые были допущены при сборке ракеты на космодроме Байконур.

Страховщики также не подали заявок на конкурс по страхованию гражданской ответственности при другом запуске – "Глонасс-М" N57, выяснилось из информации на сайте госзакупок.

Аварийный запуск "Союза" с пилотируемым космическим кораблем был застрахован в компании "Согласие" на 4,65 млрд рублей, страховая премия составляла 143,3 млн рублей. Основная часть риска (96%) была перестрахована, доля прямого страховщика в общем лимите ответственности составила 200 млн рублей. В "Ингосстрахе" было перестраховано 25% риска – на 1,164 млрд рублей. Доля "Альфастрахования" составила более 100 млн рублей, Российской национальной перестраховочной компании – 800 млн рублей. В перестраховании также участвовали "Согаз", "ВТБ страхование" и зарубежные компании.

В компании "Согласие" отмечали, что если авария будет признана страховым случаем, это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

Проблемы со страхованием запуска "Прогресса" не приведут к переносу даты старта

В Роскосмосе заявили, что запуск ракеты "Союз-ФГ" с космическим "грузовиком" "Прогресс МС-10" к МКС не останется без страховщика. "Это технический вопрос, все вопросы такого рода будут сняты", – заявили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе госкорпорации, добавив, что о переносе даты запуска речь не идет. В компании призвали воздержаться от спекуляций вокруг этой темы.

Ранее СМИ писали, что отсутствие желающих застраховать запуск может спровоцировать перенос старта. Так, источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли заявил, что старты ракет "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" и ракеты "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10", которые запланированы на 3 и 18 ноября, могут не состояться, поскольку Роскосмос не успеет до этих дат застраховать гражданскую ответственность при запуске.

"Страхование ракеты-носителя от аварий – это добровольное страхование, но страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при проведении пуска – обязательное страхование. Учитывая, что конкурсы по страхованию пусков ракет "Союз-2.1б" и "Союз-ФГ" не состоялись, это ставит под вопрос их проведение в ранее обозначенные сроки", – рассказал собеседник агентства.