Вторник, 23 октября 2018

Фигуранта второго дела “крымских диверсантов” Дмитрия Штыбликова вывезли из омской ИК-6 строгого режима в неизвестном направлении, сообщил журналист Антон Наумлюк.

6 октября около 200 заключенных ИК-6 подняли бунт из-за пыток, начавшийся с избиения группой осужденных сотрудничающих с администрацией “активистов”. В колонию ввели спецназ и сотрудников Росгвардии, бунт был подавлен. Пострадали около 40 человек, как минимум один заключенный попал в реанимацию. После бунта группа осужденных объявила голодовку.

По факту бунта СКР возбудил дело по части 2 статьи 321 УК (дезорганизация деятельности исправительного учреждения группой либо с применением опасного насилия), предусматривающей от 5 до 12 лет колонии. Как заявляли в региональном УФСИН, “зачинщиков”, участников и свидетелей беспорядков вывезли из колонии для проведения следственных действий.

Политзек в момент волнений в колонии продолжал находиться в помещении камерного типа и поэтому не мог участвовать в бунте – 5 мая его на полгода отправили в ПКТ.

Штыбликова забрали на этап из симферопольского СИЗО-1 в марте, в ИК-6 он содержится со 2 апреля. В июне его посещала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

16 ноября 2017 года коллегия подконтрольного России Севастопольского горсуда под председательством Геннадия Никитина приговорила Штыбликова к пяти годам строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей. Подсудимый был объявлен виновным по часть 1 статьи 30 – пункт “а” части 2 статьи 281 (приготовление диверсии в составе организованной группы), а также по статьям 222 (незаконный оборот боеприпасов) и 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) российского УК.

Штыбликов полностью признал вину. Ранее он заключил сделку с прокуратурой, и материалы в его отношении выделили в отдельное производство. В рамках сделки обвиняемый дал показания не только против себя, но и против другого фигуранта дела – Владимира Дудки. Процесс Штыбликова прошел в особом порядке.

На апелляцию осужденный, как можно предположить, не подавал. Во всяком случае, на сайте российского Верховного суда информация о его жалобе Штыбликова отсутствует.

Между тем Дудка и третий фигурант дела, Алексей Бессарабов, вину не признают. В конце марта дело Дудки и Бессарабова также поступило в Севастопольский горсуд, однако 4 апреля на предварительных слушаниях судья Игорь Кожевников вернул материалы в прокуратуру. В августе городской суд Севастополя снова начал рассматривать дело Дудки и Бессарабова.

Все фигуранты дела – жители Севастополя. 54-летний Дудка – украинский военный моряк в отставке, капитан 2-го ранга, член Объединения ветеранов разведки Украины. После аннексии Крыма работал сапером в городском управлении российского МЧС. 41-летний Бессарабов – военный эксперт, член редколлегии журнала “Чорноморська безпека”, который прекратил выход после аннексии Севастополя, а с 2017-го вновь издается, уже в Киеве.

Штыбликов в прошлом также служил в украинской армии, а затем был редактором “Чорноморської безпеки”.

Севастопольцев задержали 9 ноября 2016 года; на другой день все трое были арестованы. Как заявляли в ФСБ, фигуранты планировали “совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым”. Утверждалось, что у них изъяты оружие и взрывчатка, средства спецсвязи и карты-схемы объектов, где намечались диверсии.

Между тем уже вскоре выяснилось, что оружие, которое изъяли у “диверсантов”, предназначено для игры в страйкбол. Кроме того, отмечалось, что продемонстрированные на видео ФСБ пустые бланки с печатью украинской войсковой части № А-0235 недействительны – они относятся ко времени до марта 2014 года, поскольку после аннексии Севастополя эта часть прекратила существование.

Вскоре после ареста фигурантов спецслужба распространила видеозаписи с признательными показаниями как Штыбликова, так и Бессарабова. Запись допроса Дудки обнародована не была. В дальнейшем сообщалось, что он отказался от первоначальных признательных показаний, пояснив, что дал их под давлением. Позже стало известно, что от первоначальных показаний отказался и Бессарабов.