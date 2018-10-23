Вторник, 23 октября 2018

ФСБ выступает против развертывания над территорией России американской системы спутниковой связи OneWeb, создаваемой с целью обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление представителя спецслужбы Владимира Садовникова на некоей конференции, состоявшейся на прошлой неделе в Москве.

“Гарантии, что система спутниковой связи не носит разведывательного характера и не сможет нанести ущерб интересам личности и общества Российской Федерации, носят в большей степени декларативный характер и не могут быть достоверно проверены российской стороной”, – заявил силовик.

Кроме того, продолжил Садовников, “реализация подобных иностранных систем связи делает нерентабельной деятельность российских операторов связи, особенно в труднодоступных и малонаселенных районах, а организацию связи традиционными средствами – очень затратной”. “Это поставит ряд российских регионов в полную зависимость от данных иностранных систем связи”, – отметил он.

По словам силовика, единственный действенный способ противостоять “угрозам, возникающим от развертывания иностранных глобальных систем спутниковой связи для обеспечения широкополосного доступа в интернет, особенно в районах Арктики и Крайнего Севера”, – это ограничение их использования в России и развитие отечественных аналогов.

Такие аналоги, заметил Садовников, можно разработать совместно с Индией, Китаем и другими странами, которые “не ведут агрессивной политики в отношении России”.

Относительно других иностранных спутниковых сетей, таких как Iridium, силовик заметил, что они не получили такого широкого распространения, на которое претендует OneWeb, и поэтому не рассматриваются как угроза.

OneWeb предполагает создать сеть из 900 низкоорбитальных спутников. Обеспечить интернетом весь мир и все виды транспорта планируется к 2027 году.

В 2015-м компания заключила контракт со структурами “Роскосмоса” на запуск нескольких сотен спутников при помощи 21 ракеты-носителя “Союз”. Бывший гендиректор госкорпорации Игорь Комаров заявлял, что сумма сделки превысила 1 миллиард долларов.

Первый запуск первоначально был запланирован на конец 2017 года, однако затем сроки неоднократно сдвигали; последний раз – на декабрь 2018 – февраль 2019-го.

В прошлом году OneWeb образовала вместе с одной из структур “Роскосмоса” – спутниковой системой “Гонец” – совместное предприятие “УанВеб”. Доля американцев в этой фирме составляет 60 процентов, доля россиян – 40.

Однако сейчас “Гонец” намеревается увеличить свою долю до 51 процента, то есть стать контролирующим акционером, и ищет подрядчика для проведения рыночной оценки сделки. Источник Reuters в ФСБ рассказал, что передача “Гонцу” контроля над совместным предприятием – одно из ряда условий деятельности американской компании в России.

В конце прошлого года “УанВеб” подала в Госкомиссию по радиочастотам заявку на получение нескольких полос радиочастот для работы системы OneWeb в стране, однако пока частоты так и не выделены. Собеседник Reuters в Министерстве цифрового развития пояснил, что вопрос будет решаться только после перераспределения долей американцев и россиян в “УанВеб”.