Вторник, 23 октября 2018

Ленинский райсуд Владикавказа запретил книгу ингушского историка Султана Хамчиева “Осетинская аннексия на Кавказе и в Закавказье”. Об этом в ночь на среду сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на информацию, появившуюся 23 октября на сайте прокуратуры Северной Осетии. Между тем по состоянию на 13 часов 24-го числа такой публикации на сайте ведомства нет.

Султан Хамчиев (1939-2014) – автор ряда книг по истории и культуре ингушей. Работа “Осетинская аннексия на Кавказе и в Закавказье”, имеющая подзаголовок “Аннексия осетинами грузинских, кабардинских, казачьих, ингушских, чеченских земель”, была опубликована в 2006 году в Назрани тиражом 1000 экземпляров.

Как заявила североосетинская прокуратура, лингвистическая экспертиза установила, что книга пропагандирует экстремизм. “Массовое распространение данного материала может повлечь возбуждение социальной (так – не национальной. – Ред.) вражды и напрямую нарушает установленный действующим законодательством запрет на осуществление экстремистской деятельности”, – процитировал “Кавказский узел” публикацию ведомства.

После вступления судебного решения в силу книга Хамчиева будет включена в список “экстремистских материалов” на сайте Минюста.

Осетины и ингуши давно враждуют, оспаривая право на принадлежность восточной части Пригородного района – местности к востоку от Владикавказа. Сейчас Пригородный район входит в состав Северной Осетии. 31 октября – 4 ноября 1992 года в этой местности произошел вооруженный конфликт между представителями обеих национальностей, в результате которого, как утверждалось, погибли свыше 100 осетин и больше 400 ингушей. Чтобы прекратить боевые действия, Москва ввела в район федеральные войска; со стороны федералов также были потери убитыми. Общее число раненых превысило 900 человек.

В дальнейшем между осетинами и ингушами возникали разного рода конфликты. В октябре 2007 года Координационный совет неправительственных организаций Ингушетии обвинил Владикавказ в геноциде ингушского народа, после того как в Северной Осетии были расстреляны трое ингушей, двое из которых умерли.

В сентябре 2010-го сообщалось, что милиция предотвратила погром осетинами ингушского поселка Карца, входящего в черту Владикавказа.

В тексте гимна Ингушетии, написанном в 1993 году поэтом Рамзаном Цуровым, второй куплет в русском переводе звучит так: “Земля может разверзнуться / От ран, врагами тебе нанесенных. / Да будут благородны сыны ушедшие, / Да отомстят живущие за них. // Аллах, дай силы Ингушетии, / Дай силы, чтобы отомстить!”

В 2005 году, в правление президента Мурада Зязикова, власти Ингушетии запретили этот гимн как излишне агрессивный и не отражающий “стремление народа к миру, созиданию, добрососедским отношениям”. Был принят другой гимн, однако народ его не признал. В 2010-м, через два года после замены Зязикова Юнус-Беком Евкуровым, вновь был официально утвержден гимн на слова Цурова.