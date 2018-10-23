Вторник, 23 октября 2018

Министерство юстиции и полиции Швейцарии разрешило Генпрокуратуре страны открыть дело против двух российских агентов, задержанных в Нидерландах весной нынешнего года. Об этом сообщает The Local.

Разрешение выдано после консультаций с МИД Швейцарии.

Агенты подозреваются в подготовке кибератак на лабораторию радиологического и химико-радиологического анализа в Шпице, выполняющую исследования для Организации по запрещению химического оружия, и на бюро Всемирной антидопинговой организации (WADA) в Лозанне.

Как передавало Reuters, в пятницу директор Федеральной службы разведки Швейцарии Жан-Филипп Годен заявил, что активность российских шпионов в его стране в последнее время возросла. “Отличие (от прежней ситуации. – Ред.) в том, что русские пытаются атаковать критическую инфраструктуру, – добавил директор спецслужбы. – Это совершенно неприемлемо”.

О задержании в Нидерландах российских агентов, готовивших атаку на лабораторию в Шпице, СМИ сообщили 14 сентября. Утверждалось, что шпионов выслали в Россию.

Между тем 4 октября Минобороны и разведка Нидерландов объявили, что задержанных агентов было четверо: хакеры Алексей Моренец и Евгений Серебряков и члены группы поддержки Олег Сотников и Алексей Минин. Все они оказались работниками ГРУ. В страну агенты въехали 10 апреля, а уже 13-го их задержали и выслали обратно.

Позже в тот же день обвинения в кибератаках этим россиянам в числе других предъявил Минюст США.