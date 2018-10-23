Вторник, 23 октября 2018

Страны Европы “ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара”, если согласятся разместить у себя ракеты малой и средней дальности после выхода США из российско-американского договора об их запрете. Об этом Владимир Путин заявил по итогам переговоров в Москве с премьером Италии Джузеппе Конте, передает Интерфакс.

“Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности. Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований”, – добавил Путин.

“Теперь речь идет о договоре РСМД, непонятна судьба СНВ-3, если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере по контролю за вооружением. Не остается ничего, кроме гонки вооружений”, – подчеркнул он.

Президент заверил, что Москва в случае прекращения действия договора о РСМД “ответит зеркально” и “это будет очень быстро и эффективно”.

Путин обвинил власти США в том, что они нарушили договор о РСМД, разместив в Румынии пусковые установки системы противоракетной обороны “Иджис” – они, по утверждению российского лидера, могут быть использованы и для ударных ракет, для чего достаточно лишь перепрограммировать их. “Это работа нескольких часов: мы даже не поймем, что там произошло, не увидим со стороны”, – добавил президент.

Он подчеркнул, что нарушение Москвой договора о РСМД, чему, по мнению Путина, нет никаких доказательств, – формальный предлог для разрыва Вашингтоном соглашения.

Накануне на переговорах с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном Путин обвинил Соединенные Штаты в безосновательных враждебных действиях. “Иногда удивительно видеть, как США предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными, – сказал президент. – Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается”.

Президент через Болтона предложил американскому коллеге Дональду Трампу встретиться в Париже 11 ноября. Трамп в свою очередь заявил, что эта встреча еще не подготовлена, но “возможно, состоится”.

Трамп объявил о предстоящем выходе Вашингтона из договора о РСМД 21 ноября. Он объяснил это тем, что Россия “много лет” нарушала соглашение, в то время как США его соблюдали. Президент США назвал неприемлемым отказ от разработки запрещенных договором ракет, в то время как Москва и Пекин занимаются их созданием.