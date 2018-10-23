Вторник, 23 октября 2018

Комиссия по помилованию при губернаторе Тверской области Игоре Рудене рекомендовала Владимиру Путину отклонить повторное ходатайство о помиловании, поданное 78-летним ученым Владимиром Лапыгиным, который отбывает в ИК-1 строгого режима в областном центре семилетний срок по “шпионскому” делу. Об этом сообщает “МБХ-медиа”.

Как говорится в решении, комиссия не усмотрела “обстоятельств, имеющих существенное значение для применения акта помилования”.

С такой же формулировкой комиссия год назад предложила отклонить и предыдущее ходатайство Лапыгина.

На нынешнее решение не повлияло даже обращение сенатора от Тверской области Андрея Епишина, который призвал внимательно рассмотреть просьбу ученого.

Москвич Лапыгин в 1969-2016 годах работал в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения, головном НИИ “Роскосмоса”; последняя должность – начальник научного центра исследования аэрогазодинамики. Также он в 1986-2015-м был по совместительству доцентом МГТУ им. Баумана.

Ученого задержали в мае 2015 года и отправили под домашний арест. При этом о деле СМИ сообщили лишь два месяца спустя.

Лапыгину вменили статью 275 УК (государственная измена). Согласно фабуле дела, он за 90 тысяч долларов передал Китаю “программный комплекс, позволяющий рассчитывать оптимальные аэродинамические характеристики гиперзвуковых летательных аппаратов”.

Процесс Лапыгина, как и другие суды по “шпионским” делам, проходил в закрытом режиме. Приговор Мосгорсуд вынес 6 сентября 2016 года; СМИ нем сообщили лишь 23-го числа. Ученого взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО-2 центрального главка ФСИН “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ. 14 декабря 2016-го Верховный суд подтвердил приговор.

Сам Лапыгин вину не признал. Позже, в первом ходатайстве на имя Путина, он указывал, что передал Китаю лишь ознакомительную версию программы, причем действовал в интересах ЦНИИмаша, намереваясь обеспечить заключение выгодного для института контракта. Кроме того, указывал ученый, эта программа была разрешена к открытому опубликованию.

Лишь после возбуждения дела администрация ЦНИИмаша засекретила программу по требованию ФСБ.

Одним из экспертов, выполнявших исследования по делу по запросу спецслужбы, был Алексей Галактионов – подчиненный и бывший аспирант Лапыгина. У них неоднократно возникали конфликты. Адвокат в суде добился, чтобы экспертизу, проведенную Галактионовым, исключили из дела как недопустимое доказательство.

В начале 2017 года 23 сотрудника российских НИИ, в том числе коллеги Лапыгина по ЦНИИмашу, направили Путину письмо с просьбой помиловать осужденного. Просьбу проигнорировали.

Одним из подписантов письма был ведущий научный сотрудник ЦНИИмаша Виктор Кудрявцев, в июле нынешнего года арестованный по очередному “шпионскому” делу. В рамках разработки Кудрявцева силовики опросили в частности и Лапыгина, на тот момент уже доставленного в колонию.