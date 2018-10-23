Вторник, 23 октября 2018

В прениях сторон по делу четырех оперативников ИК-2 строгого режима в Челябинске, обвиняемых в пытках и убийстве заключенного Султана Исраилова и избиении еще одного заключенного, помощник прокурора Металлургического района города Егор Устьянцев запросил сроки до 12 с половиной лет общего режима. О слушаниях, прошедших 23 октября, в среду сообщил “Кавказский узел”.

Как уточнил Znak.com, максимальный срок обвинитель запросил для Александра Донцова. Владимиру Малинину он потребовал назначить 8 с половиной лет колонии. Для Виктора Подкорытова и Виктора Завиялова, которым вменяется только избиение второго заключенного, Устьянцев потребовал 6 с половиной и 6 лет общего режима соответственно.

В качестве дополнительного наказания обвинитель попросил назначить всем подсудимым запрет в течение трех лет после освобождения работать в правоохранительных структурах и системе ФСИН. Также он потребовал лишить Малинина звания капитана, а Завиялова – майора; двое других фигурантов званий уже лишены.

Оглашение приговора судья Металлургического райсуда Виталий Сиротин назначил на 15 ноября.

Предварительные слушания по делу прошли 31 октября прошлого года; разбирательство по существу продолжалось с 10 ноября. Процесс занял несколько десятков заседаний.

Эпизод убийства Исраилова квалифицирован по пунктам “а”, “б”, “в” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств, повлекшее тяжкие последствия); эпизод избиения второго заключенного – только по пунктам “а”, “б” этой же части статьи (без квалифицирующего признака “с причинением тяжких последствий”). Оба обвинения предусматривают от 3 до 10 лет колонии.

Сами подсудимые вину категорически отрицают. Они заявляют, будто Исраилов покончил с собой, а ко второму заключенному сила и спецсредства применялись правомерно.

Какая мера пресечения избрана фигурантам сейчас, не уточняется. По состоянию на момент отправки дела в суд они находились под подпиской о невыезде.

Как передавал Znak.com, в деле был и пятый фигурант – дежурный ШИЗО, которому дали указание не заходить в камеру Исраилова. Его поместили под домашний арест. Газета писала, что в августе 2016 года этот фигурант покончил с собой, оставив предсмертную записку о том, что его мучит совесть из-за гибели заключенного. Источник информации издание не уточняло.

39-летний уроженец Чечни Исраилов был убит 21 декабря 2015 года. Как рассказали “Кавказскому узлу” адвокаты “Зоны права” Булат Мухамеджанов и Андрей Лепехин, один из фсиновцев – Донцов или Малинин, не уточняется – ударом повалил заключенного на скамейку. Затем оперативники потребовали от дежурного по ШИЗО передать им резиновую палку, наручники и ключи от камеры, а самому удалиться. Тот выполнил указание.

Тогда Донцов и Малинин, надев на Исраилова наручники, избили его руками, ногами и палкой. После этого они повесили заключенного на шарфе, закрепленном на решетке окна, и ушли.

Второй заключенный был избит ранее в тот же день в досмотровой комнате всеми четырьмя фигурантами дела. Znak.com отмечал, что один из фсиновцев был пьян.

Исраилов отбывал срок девять с половиной лет по статьям об обороте наркотиков и причинении легкого вреда здоровью. Как отметил в беседе с КУ Лепехин, за все время пребывания в колонии осужденный получил 30 поощрений и ни одного взыскания. Ему оставалось несколько месяцев до УДО.

22 декабря фсиновцы сообщили, будто Исраилов повесился в ШИЗО. Между тем на сайте Gulagu.net были помещены фотографии тела погибшего со следами побоев.

25-го числа заключенные ИК-2 объявили голодовку, требуя, чтобы расследовать убийство. Однако уже на другой день фсиновцы передали, что голодовка снята. Сообщалось, что акция прекратилась после беседы, которую начальник главка генерал-майор внутренней службы Виктор Брант и чиновники областной прокуратуры провели с заключенными в клубе колонии. Как утверждалось, физической силы и спецсредств к осужденным не применяли.

Между тем в последующие несколько дней из ИК-2 исчезли двое заключенных – Николай Волошин и Анзор Мамаев, – которые были свидетелями пыток Исраилова и рассказали о них правозащитникам.