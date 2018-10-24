Среда, 24 октября 2018

Объявленный в розыск петербуржец Валерий Амельченко, рассказавший “Новой газете” о спецоперациях по заказу приближенных Евгения Пригожина, пришел в полицию. Об этом сообщает “Фонтанка”, не называя источники.

Как утверждается, Амельченко явился в петербургский отдел полиции № 64, дал объяснения следователям, проверяющим материал о его исчезновеннии, после чего заявил в присутствии своего адвоката, что преступлений в отношении него не совершалось.

По сведениям “Фонтанки”, об исчезновении Амельченко в полицию заявил журналист “Новой газеты” Денис Коротков – автор статьи о спецоперациях пригожинских агентов. Между тем в самом материале “Новой” говорилось, что на момент его выхода Амельченко уже был объявлен в розыск, а СКР проводил доследственную проверку по факту его исчезновения.

Коротков последний раз встретился с Амельченко вечером 2 октября в петербургском кафе “Шоколадница”. После встречи информатор позвонил Короткову и сказал, что за ним следят двое неизвестных. Затем звонок прервался, а телефон Амельченко перестал отвечать. Примерно через час у дома на Ленинском проспекте, где он живет, возле гаража были найдены полуботинок и два его смартфона.

В понедельник “Новая”, основываясь на рассказанном Амельченко, сообщила о ряде криминальных акций, к которым причастны структуры Пригожина: отравлении мужа Любови Соболь, установленный газетой исполнитель которого скончался в прошлом году при невыясненных обстоятельствах, нападении на оппозиционного блогера в Сочи, убийстве блогера во Пскове, испытании ядов на боевиках в Сирии. Амельченко также участвовал в операциях на Украине: на киевском Майдане, после украинской революции – как в ДНР и ЛНР, так и на контролируемой законными властями части страны. Предположительно среди них – убийство помощника главы ЛНР Игоря Плотницкого. Упоминались также операции пригожинских агентов в европейских странах, в которых участвовал Амельченко, – в частности, некая неудачная операция на Канарах. “Новая” утверждает, что ей удалось найти независимые подтверждения рассказам Амельченко.