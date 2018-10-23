Вторник, 23 октября 2018

Секретная служба США перехватила предметы, напоминающие бомбы, в почте, отправленной экс-президенту страны демократу Бараку Обаме и кандидату от Демократической партии на последних президентских выборах, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Об этом сообщает Reuters.

Как пояснили в Секретной службе, проверка почты, отправляемой политикам, – стандартная процедура. Клинтон подозрительный предмет прислали во вторник вечером, Обаме – в среду утром. Сейчас, заверили правоохранители, никакой угрозы политикам нет.

Еще один подобный предмет оказался в почте, в среду поступившей в нью-йоркскую редакцию CNN. Редакция располагается в помещении Тайм-Уорнер-центра. Находившихся в здании эвакуировали. Reuters называет Тайм-Уорнер-центр крупным спонсором Демократической партии.

Как сообщает Associated Press, начальник контртеррористического подразделения нью-йорской полиции Джон Миллер заявил, что предметы, посланные Обаме, Клинтон и в редакцию CNN, а также бомбу, отправленную накануне финансисту Джорджу Соросу, отправил один и тот же человек.

BNO News передало, что посылка, поступившая в CNN, предназначалась бывшему директору ЦРУ Джону Бреннану, который выступает на телеканале как политический эксперт.

Позже, как сообщила The Independent, подозрительные посылки также пришли бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, члену Палаты представителей от демократов Мексин Уотерс, губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо в его офис в Манхэттене (подтвержденных сведений об этом пока нет), а также в окружной офис сенатора-демократа от Калифорнии Камалы Харисс – при этом посылка не предназначалась ей лично и была помечена как безопасная.

Кроме того, поступило сообщение о подозрительной посылке, направленной в Белый Дом. Однако оно оказалось ложным.

Как отмечает Reuters, инцидент произошел примерно за две недели до назначенных на 6 ноября ротационных выборов в Конгресс, по итогам которых решится, сохранит ли контроль над ним Республиканская партия.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила в связи с инцидентом: “Эти акты устрашения вызывают презрение, а их виновники понесут ответственность по всей строгости закона”. Отправителей посылок Сандерс назвала трусами.

Посылки Секретная служба передала на исследование ФБР. Действительно ли подозрительные предметы были бомбами, официально не сообщалось. Между тем The New York Times пишет, что в почте Клинтон бомба была настоящей.

В понедельник бомбу прислали по почте финансисту Джорджу Соросу, спонсору масштабных гуманитарных проектов. Прислуга, вскрыв бандероль и заподозрив опасность, вызвала полицию. Взрывотехники уничтожили бомбу. Самого Сороса в это время дома не было.