Среда, 24 октября 2018

Депутат Госдумы Виталий Милонов сорвал открытие ЛГБТ-кинофестиваля “Бок о бок” в Петербурге. Как сообщается на ВК-странице мероприятия, в среду депутат пришел на открытие фестиваля.

Как уточняет “Росбалт”, Милонов сначала заслонил дверь в кинотеатр, не допуская посетителей внутрь, а когда у них все же получилось войти, вызвал полицию, заявив, что там якобы захвачены заложники. Силовики вывели зрителей из здания и начали проверку помещений.

В итоге на улице собралось около 100 посетителей мероприятия. Милонов стал обвинять их в проведении несогласованного митинга. Депутат кричал: “Граждане гомосексуалисты и извращенцы! Просьба покинуть данное мероприятие”.

Проверка кинотеатра растянулась на несколько часов, и мероприятие пришлось отменить.

“Юристы “Бок о Бок” уже работают над ответными мерами. Мы не раз выигрывали дела, связанные с провокациями во время фестиваля, и мы не собираемся останавливаться”, – заявляют организаторы кинопоказа. В четверг все запланированные мероприятия фестиваля состоятся, заверяют они.

Виталий Милонов заслоняет вход в кинотеатр. Фото: rosbalt.ru

Пресс-секретарь Милонова Илья Евстигнеев заявил, что о захвате заложников речи не шло, – депутат проводил “общественную инспекцию”, во время которой заподозрил “пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних” и пожаловался в полицию. По словам Евстигнеева, по итогам “инспекции” будут подготовлены доносы в прокуратуру и силовикам – депутат попросит проверить фестиваль на предмет уголовных, административных и других правонарушений, в том числе на предмет “вербовки агентов иностранцами”.

Милонов постоянно участвует в Петербурге в провокациях против оппозиционных акций и мероприятий в защиту прав ЛГБТ. В 2016 году депутат также пытался сорвать кинофестиваль “Бок о бок”.