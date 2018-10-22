Понедельник, 22 октября 2018

В Архангельской области, где возводится первая площадка для складирования мусора из Москвы, проходят массовые митинги протеста местного населения, которое не хочет, чтобы север России превращали в "помойный край". В соответствии с общефедеральным проектом, который решает задачи по утилизации, вывозить мусор из Москвы планируется в Архангельскую область, а также и в другие удаленные от столицы регионы.

Удалять мусор из Москвы с помощью логистики, а не через строительство новых полигонов, было решено после "мусорных протестов" в Подмосковье. Несколько лет назад коммунальный мусор прекратили принимать 24 из 39 подмосковных полигонов. Местные жители стали жаловаться на неприятный запах от ближайших свалок, перебои с вывозом мусора и стали выходить на акции протестов.

В столичном департаменте ЖКХ объяснили, что Архангельская область была выбрана для реализации подобного проекта по ряду причин. Среди них – доступность транспортной инфраструктуры, малая плотность населения и климатические условия. И местное правительство уже утверждает проект, в соответствии с которым отходы из Москвы будут вывозить по железной дороге на полигон в районе железнодорожной станции Шиес в Ленском районе Архангельской области. Подготовка к строительству уже началась более месяца назад.

Речь идет не только о сборе мусора, но и об утилизации и переработке стройматериалов. Депутат Госдумы от Архангельской области Андрей Палкин объяснил, что "это будет не бытовой мусор, а строительный – реновацию планируют проводить вплоть до 2050-х, и столице нужны новые полигоны". Поэтому вскоре на территории Ленского района появится мусорное хранилище в виде "экотехнопарка" (новое "нейтральное" слово для обозначения свалок и перерабатывающих мусор заводов – прим.ред.). В течение 20 лет туда ежегодно будут привозить из Москвы около 500 тысяч тонн отходов. Это 6% от общего объема твердого мусора, который образуется в столице РФ. Для данного проекта планируется привлечь 10,5 миллиардов рублей (свыше 160 миллионов долларов) инвестиций.

Чиновники обещают, что экотехнопарк в Архангельской области позволит создать там порядка 500 рабочих мест и обеспечить средние зарплаты на уровне 44 тыс. руб. Кроме того, проект должен помочь решить социальные и инфраструктурные проблемы региона: после открытия технопарка будут закрыты свалки вокруг Архангельска, обновлена коммунальная и транспортная инфраструктуры в Архангельске, Урдоме, Мадмасе и Яренске. В Москве мусор будет формироваться в специальные защитные брикеты, которые будут производить в Германии и Швеции. Упаковка этих брикетов, по утверждению разработчиков, может безопасно храниться в течение 30 лет.

Авторы проекта утверждают, что с точки зрения экологии местным жителям ничего не угрожает – ближайшие населенные пункты численностью менее 5 тыс. человек находятся от экотехнопарка "Шиес" на расстоянии 35 км (Урдома) и 20 км (Мадмас). Для сравнения: крупнейший корейский мусорный полигон Sudokwon находится в 30 км от мэрии Сеула, в Лос-Анджелесе полигон удален от мэрии всего на 25,5 км, а итальянский полигон Malagrotta расположен в 18 км от мэрии Рима.

Однако эти цифры и информация не успокаивают жители Архангельской области, которые уже несколько месяцев выступают против строительства мусорного объекта в Шиесе, где планируется круглосуточная приемка и выгрузка от трех до пяти составов – от 55 до 90 вагонов. В районе Шиес уже началась вырубка леса под полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

Так, 7 августа в поселке Урдома, расположенном в 30 км от станции, на митинг вышли более 2 тысяч человек из 4200 жителей. На митинге звучали лозунги: "Москва, не выноси сор из избы, мы не хотим жить на помойке!", "Разгребай мусор дома, а не в Шиесе!", "Свалка на болоте – геноцид своего народа". Люди возмущались "партизанскими методами" строительства, когда ни местных жителей, ни муниципальные власти никто даже не уведомил о предстоящей стройке.

Территория в районе станции Шиес заболочена на 200 километров вокруг и пронизана многочисленными ручьями и реками. А согласно СанПиНовским нормам строительство объектов, связанное с отходами, на заболоченной местности запрещено. При любом технологическом сбое случайное проникновение загрязняющих веществ из мест хранения отходов приведет к непоправимым последствиям – северные реки Вычегда и Северная Двина, впадающая в Баренцево море, превратятся в сточные воды.

В поселке Рикасиха Архангельской области, который находится между Архангельском и Северодвинском, сложилась похожая ситуация противостояния. Предварительные общественные слушания показали, что люди против мусорного объекта. Но губернатор, не слушая людей, подписал распоряжение о выделении земли под строительство "Экотехнопарка".

В городе Яренск Архангельской области в минувшие выходные прошел митинг против строительства полигона, организованный активистами местного движения "Чистый Яренск", сообщает "Радио Свобода". На санкционированный властями митинг в Яренске люди съезжались не только из Котласа и Урдомы, но и из соседней Республики Коми, из поселка Мадмас.

В самом Архангельске также состоялась крупная уличная акция против превращения Поморья в место складирования московского мусора. В поселке третьего лесозавода к памятнику Ленину в субботу и воскресенье на протесты вышли около 500 человек. На митинге прозвучали призывы к смещению губернатора Архангельской области Игоря Орлова и главы Архангельска Игоря Годзиша.

Митингующие, среди которых были люди всех возрастов, держали в руках плакаты: "Мы им золото, алмазы и лес, они нам – свой мусор!", "Архангельск не московская помойка", "Ваши инвестиции в наше будущее: мертвый лес, мертвая рыба, мертвая вода", "Убивают Русский Север! Не дадим!", "Нет свалке в Рикасихе!" и др.

20 октября прошел митинг против размещения мусорных полигонов в Поморье и в Северодвинске. Там на протестную акцию к дворцу молодежи "Строитель" пришли несколько сотен человек. Митинг начался с выступлений против свалок, а закончился обсуждением, кто несет ответственность за решение об их размещении в регионе – губернатор, местные депутаты или жители, которые их выбирали.

Напомним, в середине октября Министерство природных ресурсов России подготовило проект указа о создании государственной управляющей компании, которая будет заниматься формированием комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), распределять средства от экологического сбора, финансировать инвестпроекты и покупать активы в мусоропереработке.

Создание единой компании-интегратора, которая будет сопровождать управление отраслью ТКО, анонсировал в начале августа глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в рамках нацпроекта "Экология", реализуемого в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Проект предусматривает вывоз отходов из российских мегаполисов в регионы.