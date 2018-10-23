Вторник, 23 октября 2018

Эксперты "Роскачества" представили рейтинг "Докторской" колбасы, произведенной в России, проверив 40 торговых марок (в 2017 году было исследовано 30 марок колбасы, в 2018 – еще 10).

По итогам исследований выяснилось, что вся колбаса безопасна, нарушений не обнаружено как по микробиологическим показателям, так и по показателям генно-модифицированных ингредиентов (ГМИ).

Состав колбасы – самая животрепещущая тема. Чего только ему ни приписывают – и бумагу, и сою, и даже мясо кошек. Поэтому в ведомстве особо подчеркнули, что никаких посторонних генетических материалов, типа ДНК овцы, лошади, собаки или кошки, в "докторской" колбасе не обнаружено. Нет в ней ни тяжелых металлов, ни радионуклидов.

Зато почти в половине проверенной "докторской" – в 16 брендах – найдены следы антибиотиков (в незначительных следовых количествах). Это не делает производителей нарушителями, но лишает их возможности претендовать на российский Знак качества.

Специалисты проверили продукцию, изготовленную в Амурской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Псковской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Томской, Челябинской областях, Республиках Марий Эл и Мордовия, в Краснодарском и Пермском краях, Ставропольском крае, Москве и Санкт-Петербурге.

Как выяснилось, самая качественная колбаса в России производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.

"Докторская" колбаса была изучена по 70 показателям качества и безопасности: ее проверяли на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, изучали вкус и внешний вид.

Эксперты также проверяли, какое именно мясо содержит колбаса и сколько именно его в составе продукции. Колбаса 39 из 40 исследованных марок действительно производится из мяса свинины и говядины, заявленной в составе. Только в "докторской" торговой марки "Йола" не оказалось говядины, указанной на маркировке.

Исследования показали, что колбаса 9 торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и превосходит стандарты "Роскачества". В итоге на сайте ведомства был опубликован рейтинг лучшей "докторской" колбасы:

колбаса от "Агрокомплекс",

докторская "Балахоновского мясокомбината",

докторская от "Мяснова",

колбаса "Пит-Продукт" (ООО "Пит-Продукт"),

"Ромкор",

"Снежана",

"Фамильные колбасы",

колбаса "Окраина",

докторская "Томаровского мясокомбината".

Торговым маркам "Окраина" и "Томаровский мясокомбинат" присвоен российский Знак качества.

Искали специалисты Роскачества в колбасе и более дешевую в сравнении со свининой и говядиной курицу: производители колбас торговых марок "Егорьевская" и "Царицыно" сэкономили и добавили в "докторскую", изготовленную якобы по ГОСТу, куриное мясо, не указав это на упаковке. Нашли курицу и в других марках, но там она была изготовлена по техническим условиям (ТУ) и содержала указание на маркировке.

Кроме курицы производители добавляют в колбасу каррагинан, необходимый для получения необходимой консистенции фарша, когда в нем самом недостаточно функционального белка. ГОСТом эта добавка запрещена, по ТУ – разрешена, но ее необходимо указывать в маркировке. Добавили этот ингредиент, не указав его в составе, 12 изготовителей колбасы из 40.

Еще одна популярная добавка, правда, уже разрешенная ГОСТом, – это крахмал, применяемый для "склеивания" фарша. В прошлом году эксперты нашли крахмал в 4 марках колбасы, причем в двух случаях он не был указан в составе. Среди участников нового этапа исследования "любителей" крахмала не нашлось.

Искали в колбасе также консерванты и стабилизаторы. Превышений ни по фосфатам, ни по консервантам, ни по нитриту натрия в исследованной "докторской" не было. А вот удерживающую влагу клетчатку нашли сразу в трех марках: "Йола", "Свинокомплекс Томский" и "Село Зеленое", причем в маркировке продукты клетчатки производители не указали.

В целом вся исследованная "Роскачеством" колбаса оказалась безопасна и произведена в стерильных условиях.