Понедельник, 22 октября 2018

Россия будет и дальше "расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами", используя не только политико-дипломатические методы, но и военно-техническое взаимодействие, то есть продолжит поставки военной продукции в Центральную Африку.

Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в ответ на вопрос агентства Reuters о действиях России в Африке и Центрально-Африканской республике (ЦАР), РФ развивает военно-техническое сотрудничество с ЦАР и другими странами Африки, помогает им в оснащении вооруженных сил современной боевой техникой, способствует созданию "боеспособных подразделений, которые могли бы эффективно противостоять имеющимся во многих регионах Африки террористическим группировкам".

В МИД напомнили, что президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера обратился к России с просьбой укрепить национальные вооруженные силы и органы безопасности республики. Поэтому Москва оказал военно-техническую помощь "в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН".

В январе-феврале 2018 года туда была отправлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Вскоре в ЦАР дополнительно отправятся еще 60 российских инструкторов и вторая партия оружия.

Напомним, по данным издания Africa Daily, Россия просила разрешения Совбеза ООН на поставку 900 пистолетов, 5200 штурмовых винтовок, 140 снайперских винтовок, 840 пулеметов Калашникова, 270 гранатометов и 20 зенитных орудий. Но СБ ООН дал разрешение Москве на поставку в ЦАР только легкого оружия и то в порядке исключения.

В МИД РФ отметили, что "некоторые страны испытывают определенную ревность в связи с подключением РФ к центральноафриканскому урегулированию" и используют "надуманные предлоги" для торможения в Совете Безопасности ООН российской заявки на продолжение поставок продукции военного назначения в Центрально-Африканскую Республику.

"В этой связи выражаем надежду, что США пересмотрят свои подходы, препятствующие согласованию российской заявки в Комитете СБ ООН 2127 по вопросу поставки второй партии продукции военного назначения в ЦАР", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Кризис в ЦАР начался в 2013 году, когда состоящая преимущественно из северян-мусульман коалиция "Селека" захватила столицу страны Банги, свергнув президента Франсуа Бозизе. На захваченных боевиками территориях христиане и последователи традиционных африканских верований создали отряды ополчения "Антибалака", которые начали преследовать мусульман. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 6 тысяч человек.

Как, зачем и почему Россия внедряется в ЦАР?

Уже целый год российские военные, число и миссия которых малоизвестны, живут в Банги – столице Центрально-Африканской республики (ЦАР), а это вызывает ряд вопросов по поводу амбиций Москвы, пишет Le Figaro.

Такая активность военнослужащих, многие из которых на самом деле являются наемниками частной военной компании (ЧВК), особенно беспокоит Францию, которая до сих пор играет решающую роль в своей бывшей колонии.

Российское влияние в этой маленькой стране стало ощущаться очень быстро. Президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера отодвинул руандские "голубые каски", обеспечивавшие его безопасность, и обзавелся российской охраной.

Для подрыва и так пошатнувшейся французской ауры была развернута кампания антифранцузской направленности в печати, через государственное СМИ Russia Today, центральноафриканскую печать и камерунские телеканалы. А главное, российская дипломатия начала переговоры с мятежными группировками, основанные на разделе власти и рудных доходов между повстанцами и правительством.

Как отмечает газета, подобная российская активность опасна для ЦАР, так как она подрывает работу ООН.

Когда команда, прибывшая из Москвы, разбила свой военный учебный лагерь в Беренго, бывшем дворце императора Бокассы в 65 км от столицы, часть военнослужащих поселилась в Банги. Но если военные инструкторы "делают свою работу и ничего другого", то совсем иначе обстоит дело со 170 "гражданскими", число которых за последние месяцы достигло 400 человек.

Эти "гражданские" лица официально зависят от таинственной компании Sewa Security Services, созданной в ноябре 2017 года в Банги.

На самом деле большинство из них принадлежат к частной военной компании Вагнера, которая существует незаконно и за несколько месяцев приобрела дурную репутацию. Именно расследование ее деятельности привело к таинственной гибели трех российских журналистов в ЦАР в конце июля.

Наемники ЧВК Вагнера действовали на Донбассе, в Украине, в 2017 году они переместились в Сирию после подписания соглашения об эксплуатации нефтегазового месторождения с Россией. А в апреле 2018 года, по данным надежного источника, прямым рейсом Дамаск-Банги "парни Вагнера" прибыли в ЦАР, в поиске новых деловых выгод. Они присоединили к другим российским наемникам, прибывшим из Судана, где Москва в последние годы проявляет повышенную активность.

Как пишет Le Figaro, данный проект находится в ведении создателя и главного финансиста ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, приближенного Владимира Путина. Людей Вагнера с тех пор видели в разных регионах страны, в частности, в городе Бриа на востоке страны, богатом золотом и бриллиантами.

Для того чтобы туда внедриться, русские предоставили залоговое обеспечение. В мае они "подарили" Бриа больницу, истинно "потемкинскую больницу", не функционирующую на самом деле.

"Русские в ЦАР ничего не придумывают. Их вмешательство включает военный аспект, который они надеются оправдать финансовым аспектом, направленным на эксплуатацию природных ресурсов, как это делали в свое время ливийцы", – утверждает один предприниматель из ЦАР.

Этот финансовый аспект представлен в виде другой компании: Lobaye Invest. Созданной в 2017 году компанией, по данным российских СМИ, официально руководит некто Евгений Ходотов, 54-летний ветеран сил безопасности из Санкт-Петербурга и к тому же гендиректор "M-Финанс", одним из видов деятельности этой структуры является "добыча драгоценных камней".

Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, уполномоченный вести дела в Африке, приезжал сюда уже раз пятьдесят. По мнению одного французского источника, посредством своей деятельности в ЦАР русские стремятся соблазнить другие африканские страны. Так, российская активность усилилась в Анголе и Гвинее – в двух государствах с очень богатыми недрами, отмечает Le Figaro.