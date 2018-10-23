Вторник, 23 октября 2018

Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, заключенный в СИЗО по обвинениям в хранении патронов, оскорблении главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова и экстремизме, в понедельник на очередном заседании суда по своему делу отказался от обоих представлявших его интересы адвокатов – Хеды Ибриевой и сотрудника “Агоры” ставропольца Андрея Сабинина. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Разбирательство по существу дела продолжается с 21 июня в Магасском райсуде. Процесс ведет судья Гамид Мурзабеков (ранее ошибочно сообщалось, что дело слушает председатель суда Магомед Аушев). По делу прошло уже примерно полтора десятка заседаний.

По данным “Агоры”, 38-летнему Хазбиеву инкриминированы часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов; до 4 лет колонии), статья 319 (оскорбление представителя власти; до года исправработ) и часть 1 статьи 282 УК (возбуждение социальной вражды к чиновникам и силовикам и унижение их достоинства по социальному признаку; также до 4 лет). Между тем “Мемориал” упоминал также часть 1 статьи 222.1 кодекса (незаконный оборот взрывчатки; срок до 5 лет).

Политзек вину полностью отрицает.

Причины решения Хазбиева отказаться от адвокатов из публикации “Кавказского узла” не понятны. Издание приводит такую реплику подсудимого: “Мои адвокаты делали все возможное и невозможное, чтобы доказать, что мое дело сфабрикованное. Я принял решение отказаться от услуг адвокатов Ибриевой и Сабинина. Прошу предоставить мне недельный срок, предусмотренный законом, для того, чтобы я нанял себе нового адвоката”.

“Плохо защищали?” – поинтересовался Мурзабеков. “Есть адвокаты, которые возьмутся за это дело”, – ответил Хазбиев.

Прокурор ходатайство политзека поддержал.

Мурзабеков отложил слушания до 15 часов 29 октября, предупредив, что, если до этого времени – то есть за предусмотренные законом пять рабочих дней – Хазбиев не найдет нового адвоката по соглашению, в процесс введут назначенного защитника.

Хазбиев – член движения “Мехк-кхел”, бывший председатель регионального отделения РПР-ПАРНАС и владелец сайта Ingushetiyaru.org. Преследование оппозиционера началось в январе 2015 года, когда он готовил протестный митинг в Назрани. В доме Хазбиева прошел обыск, по итогам которого было заявлено об изъятии патронов.

Оппозиционера предупредили, что он будет задержан по 222-й статье. После этого Хазбиев выехал в Чечню. Там 1 февраля 2015-го его машину обстреляли. С тех пор политик почти три года находился в Чечне под госзащитой. В попытке убийства он обвинил Увайса Евкурова, брата главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Через две с половиной недели после покушения на оппозиционера, в ночь на 17 февраля, обстрелу подвергся дом его родителей в Назрани.

В начале нынешнего года Хазбиев принял решение 11 января вернуться в Ингушетию, о чем объявил в видеообращении. Сразу после публикации видео, в ночь на 8 января, на дом родителей политика было совершено второе нападение – во двор бросили осколочную гранату. Люди не пострадали, однако имуществу семьи был нанесен серьезный ущерб.

В этом нападении оппозиционер также обвинил главу Ингушетии Евкурова и его приближенных. Таким образом, пояснил политик, ингушские власти предостерегают его от возвращения в регион.

11 января Хазбиев, как и обещал, приехал в Ингушетию и сразу же был отправлен в СИЗО-1 в Карабулаке, поскольку ранее его заочно арестовали.

К фабрикации против политзека дела об оружии причастны оперативники регионального ЦПЭ. Нынешним летом несколько из них получили сроки до 10 лет по обвинению в пытках и других преступлениях; начальнику ЦПЭ Тимуру Хамхоеву дали семь лет общего режима.

После отправки в СИЗО Хазбиеву помимо 222-й статьи вменили 319-ю, потерпевшим по которому признан Евкуров. СКР допросил чиновника в статусе потерпевшего. “Медиазона” публиковала протокол допроса Евкурова. Из него следует, что дело возбудили за публикацию активистом в сентябре 2015 года записи в трех частях под названием “Видеоинтервью лидера ингушской оппозиции Магомеда Хазбиева для сайта “Гӏалгӏайче”. Выступая на ингушском языке, оппозиционер называл Евкурова в частности Уркабеком, уркой, Дебилбеком, врагом народа и врагом Бога. По информации “Кавказского узла”, активист также сравнивал главу Ингушетии с животным.

Однако срок давности привлечения к ответственности по 319-й статье уже истек, и Хазбиеву было предложено прекратить дело. Политзек ответил отказом, поскольку истечение сроков давности – нереабилитирующее основание.

Тогда против Хазбиева сфабриковали дело об экстремизме, вменив тот же самый эпизод, что и по 319-й статье. Как утверждается в заключении психолого-лингвистической экспертизы, проведенной специалистами центра судебной экспертологии Южного федерального университета (Ростов-на-Дону) Еленой Дубской и Еленой Голиковой, интервью оппозиционера возбуждает вражду лично к Евкурову, а также к “группам лиц – представителям судебной системы, силовых структур, правительства и властных структур Республики Ингушетия в целом” и оскорбляет всех названных лиц.

Кроме того, заявляется в заключении Голиковой и Дубской, в записи, опубликованной Хазбиевым, “имеются признаки побуждения к смене действующей в Республике Ингушетия власти, в том числе к смене президента (так в оригинале; официально первое лицо Ингушетии именуется главой. – Ред.) Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова”.

На первом заседании процесса адвокаты политзека заявили отвод всем судьям Ингушетии и ходатайствовали о передаче дела на рассмотрение в другой регион. Имеются основания полагать, указала защита, что все судьи региона прямо или косвенно заинтересованы в исходе разбирательства, поскольку находятся в зависимости от председателя Верховного суда Ингушетии Ибрагима Фаргиева, который, в свою очередь, поддерживает неформальные отношения с Евкуровым.

Отвод судья Мурзабеков отклонил.

Евкуров давать показания в суд так и не явился. Хазбиев и его адвокаты неоднократно добивались привода чиновника, однако судья соответствующего распоряжения не отдал.

В конце июля умер отец Хазбиева. Политзек ходатайствовал, чтобы его отпустили на похороны, но Мурзабеков в просьбе отказал.

10 сентября адвокат Сабинин сообщил “Граням”, что в ЕСПЧ направлена жалоба Хазбиева. Политзек обвиняет Россию в нарушении статей 3 (запрет бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции. По статье 8 был квалифицировать как раз отказ Мурзабекова отпустить Хазбиева на похороны отца.

19 октября, выступая на слушаниях в Магасе, Сабинин объявил, что Страсбургский суд принял жалобу к рассмотрению. Адвокат также в очередной раз заявил ходатайство о переводе своего клиента под домашний арест, в чем Мурзабеков вновь отказал.