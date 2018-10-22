Понедельник, 22 октября 2018

Краснодарский крайсуд освободил сочинского адвоката Михаила Беньяша, против которого сфабриковано дело о нападении на полицейских, из СИЗО под залог 600 тысяч рублей. Об этом сообщил в своем телеграм-канале журналист Александр Савельев.

Решение принято по итогам апелляции на решение об аресте, вынесенное 28 сентября судьей Ленинского райсуда Краснодара Диной Беляк. Рассмотрение жалоб, поданных коллегами Беньяша, взявшимися защищать политзека, заняло два заседания.

На предыдущем заседании, прошедшем в понедельник, сторону адвокатов заняла и прокурор. Она указала, что судья Беляк, сославшись в постановлении об аресте Беньяша, что он может скрыться, угрожать свидетелям и уничтожать доказательства, ничем эти утверждения не подкрепила.

9 сентября полицейские схватили Беньяша в центре кубанской столицы, когда он направлялся на митинг против пенсионной реформы, чтобы защищать активистов в случае их задержания. Адвоката силой усадили в машину и там избили; избиение продолжилось и в УМВД по Западному округу Краснодара. В числе повреждений, полученных Беньяшом, были кровоизлияние в барабанную перепонку и травматический отит.

На юриста сфабриковали два административных протокола и оставили его в УМВД на ночь.

На другой день судья Ленинского райсуда Станислав Буренко назначил Беньяшу 40 часов обязательных работ по статье 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий), а в ночь на 11-е число – арестовал его на 14 суток по статье 19.3 кодекса (неповиновение законному требованию полицейского).

23 сентября, перед истечением срока ареста, адвоката вывезли из спецприемника в Усть-Лабинске и доставили в отдел СКР в Краснодар. Там ему объявили о задержании по уголовному делу, вменив часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), санкция которой составляет до пяти лет колонии. На другой день стало известно, что Беньяшу вменена также часть 1 статьи 294 кодекса (воспрепятствование правосудию), предусматривающая срок до двух лет. Такое обвинение, однако, в отличие от первого, заключения в СИЗО на время до приговора не предполагает.

Случай Беньяша вызвал в адвокатском сообществе заметный резонанс. Почти 400 коллег юриста призвали Федеральную палату адвокатов провести открытое заседание, на котором назначить уполномоченного и потребовать от правоохранителей, чтобы те провели эффективное расследование похищения и избиения Беньяша.

Защитой политзека по уголовному делу занялось больше десятка адвокатов.