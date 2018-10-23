Вторник, 23 октября 2018

Кремль поддержал инициативу депутатов Госдумы ограничить участие иностранного капитала в новостных агрегаторах 20 процентами, как это в 2016 году было сделано в отношении СМИ, а в 2017-м – для аудиовизуальных сервисов. Такую информацию сообщает РБК со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина.

“Безусловно, агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, можно так или иначе с экспертной точки зрения приравнивать к СМИ”, – заявил чиновник.

Законопроект об ограничении иностранного участия в агрегаторах был внесли в нижнюю палату 22 октября четверо депутатов: жириновцы Андрей Луговой и Борис Пайкин и единоросы Антон Горелкин и Михаил Старшинов. Он вносит поправки в статью 10.4 закона “Об информации”.

Владеть новостными агрегаторами запрещено любым иностранным физическим и юридическим лицам, равным образом как российским юридическим лицам с иностранным участием и гражданам России, имеющим также иное гражданство. Совокупная максимальная доля таких лиц в уставном капитале владельца агрегатора не может превышать 20 процентов.

Как говорится в пояснительной записке к документу, новостные агрегаторы, так же как СМИ и аудиовизуальные сервисы, “регулярно оказывают информационное воздействие на население России, поэтому законодательство России должно предъявлять к ним схожие требования”. Предлагаемые ограничения, по словам депутатов, необходимы “в целях предотвращения угрозы общественному порядку в России и создания тем самым благоприятных условий для развития гражданского общества”.

Идея приравнять новостные агрегаторы к СМИ уже обсуждалась несколько лет назад, но в марте 2016-го Минкомсвязи выступило против. Замглавы ведомства Алексей Волин пояснял, что ограничения, наложенные на агрегаторы, на четверть уменьшит аудиторию интернет-СМИ. Кроме того, чиновник отмечал, что у агрегатора нет редакции – ключевого признака СМИ, – а потому он не имеет возможности проверять публикуемую информацию.

Однако, написал в понедельник РБК со ссылкой на неназванный источник в администрации президента, Кремль не снял вопрос с повестки дня, хотя и неоднократно откладывал его решение. То, что закон внесли именно сейчас, собеседник издания связал с недавним расстрелом в аннексированной Керчи.

“Важно не только то, чтó пишут в новостях, но и то, какие у них заголовки, – пояснил источник РБК. – Чем ярче, “кровавее” заголовок, тем больше рекламы и больше денег”. А потому, продолжил он, важно, чтобы у агрегатора “был понятный субъект ответственности”. “Одно дело, когда собственник российский, и другое – когда иностранный. Иностранцев сложнее привлечь к ответственности”, – заключил собеседник издания.

Новостных агрегаторов с аудиторией от 1 миллиона пользователей в сутки в России всего четыре: “Яндекс.Новости”, “Mail.Ru – Новости”, “Рамблер/Новости” и “СМИ2″. Как отметил РБК, законопроект напрямую затрагивает первые два из них. Головной компанией “Яндекса”, управляющей в частности и “Яндекс.Новостями”, является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., а крупнейший ее акционер Аркадий Волож имеет гражданство Мальты. Головная компания Mail.Ru Group зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а 35 процентов ее акций принадлежат структурам южноафриканской Naspers и китайской Tencent.

После известия о законопроекте акции “Яндекса” упали на 5 процентов.