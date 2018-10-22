Понедельник, 22 октября 2018

Сергей Андреев – гражданский активист из татарского города Альметьевска, фигурант дела об экстремизме – объявлен в розыск. Об этом сообщают “Idel.Реалии” со ссылкой на карточку активиста, опубликованную в базе разыскиваемых лиц на сайте МВД.

По неподтвержденной информации, передает издание, оппозиционер бежал из России.

40-летнему Андрееву вменена часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающая до пяти лет колонии. Поводом к преследованию оппозиционера стало его выступление на несогласованной антикоррупционной акции 26 марта прошлого года. Как говорится в постановлении о возбуждении дела, в своей речи активист заявил: “Почему одни евреи тут оказались? Почему нерусские фамилии все, евреи?.. Я не говорю, что я за национализм, – у меня вопросы возникают, почему нашим народным достоянием, за которое воевал Петя Иванов и Сергей Андреев, вдруг Абрамович стал управлять спустя тысячу лет? А мне интересно, почему у нас все олигархи 90 процентов евреи… Ты же не будешь, русский, за еврея голосовать, зная, что он тебя обворовывает”.

Заключение экспертизы по делу датировано еще 18 апреля 2017 года. В нем утверждается, что речь Андреева возбуждала вражду как к евреям, так и к “существующей власти”.

Сам активист указывал, что с этой экспертизой был ознакомлен тогда же – в апреле прошлого года, – во время визита в прокуратуру, где ему вынесли предупреждение о недопустимости “экстремистской деятельности”.

О деле против Андреева стало известно 18 июля, когда у него прошел обыск. После прошедшего в тот же день допроса активист был отпущен под подписку о невыезде.

Однако 2 августа Андреева задержали, а на другой день Альметьевский горсуд отправил его под домашний арест. Как утверждалось, оппозиционер нарушил подписку о невыезде, посетив Казань. Между тем накануне задержания активиста появилась информация, что он выдвинул свою кандидатуру на дополнительных выборах во всех сельских поселениях Альметьевского района.

В прошлом году Андреев был арестован на пять суток за организацию второй антикоррупционной акции – 12 июня. Как и акция 26 марта, она была несогласованна.

В дальнейшем активист выдвигался в депутаты горсовета, но проиграл выборы единоросу Рамилю Комарову, который, по утверждению оппозиционера, вел подкуп избирателей.

30 октября 2017-го, в преддверии “революции” Вячеслава Мальцева, у Андреева впервые прошел обыск. Тогда оппозиционера называли активистом “Артподготовки”. По итогам того обыска ничего изъято не было.