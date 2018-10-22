Понедельник, 22 октября 2018

Готовящиеся к введению российские санкции против Украины коснутся сотен “достаточно известных людей”. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

По словам Медведева, в российский санкционный список войдут те, кто “своими действиями причиняли вред нашей стране”, в том числе представители бизнеса. Ограничения также введут против юрлиц, которые “так или иначе контролируются подобными гражданами, в отношении которых будут введены эти санкции”, добавил премьер. Имен фигурантов будущего списка премьер не привел.

Санкции будут предусматривать блокировку российских активов фигурантов списка и запрет вывода ими за рубеж денег, находящихся в российских источниках.

Кроме того, могут быть запрещены поставки в Россию ряда украинских товаров. Медведев подчеркнул, что российско-украинский товарооборот – “весьма значительный, речь идет о миллиардах рублей”, а Москва, несмотря на введенные Украиной ограничения, остается крупнейшим внешнеторговым партнером Киева.

Сейчас готовятся несколько версий постановлений правительства, касающихся антиукраинских санкций. Медведев пообещал подписать санкционные решения в ближайшее время.

Премьер заверил, что российские санкции не будут распространяться на “весь украинский народ”: “Это абсолютно неприемлемо. Мы, наоборот, преисполнены самых дружеских чувств к украинскому народу”.

Правительство готовит антиукраинские санкции во исполнение указа Владимира Путина, подписанного им накануне. Документ предусматривает введение “специальных экономических мер” против Киева “в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации”.