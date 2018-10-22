Понедельник, 22 октября 2018

Владимир Путин заявил, что передал президенту США Дональду Трампу через его советника по нацбезопасности Джона Болтона пожелание встретиться в Париже 11 ноября. Как сообщает ТАСС, предлагается провести встречу на полях мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны.

Путин отметил, что ему “было бы полезно продолжить прямой диалог” с Трампом, “прежде всего на полях международных мероприятий”. “Конечно, если американская сторона заинтересована в этих контактах”, – добавил он.

Болтон в свою очередь заверил, что Трампу “будет очень приятно” встретиться с Путиным во французской столице. “Несмотря на те различия, которые существуют между нами в соответствии с национальными интересами каждой страны, тем не менее, очень полезно нам встречаться и находить те точки соприкосновения, которые могут быть для нас полезны”, – добавил он.

Болтон встретился с Путиным на второй день визита в Москву. На переговорах, в частности, обсуждалась дальнейшая судьба российско-американского соглашения о ракетах малой и средней дальности – Трамп на выходных анонсировал выход Вашингтона из договора.

“Иногда удивительно видеть, как США предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными, – сказал Путин Болтону. – Мы же даже практически не отвечаем ни на один ваш шаг. Нет, это все продолжается и продолжается”.

Накануне Болтон заявил, что Вашингтону необходимо провести консультации по поводу договора о РСМД с “друзьями в Европе и Азии”. Он отметил, что сейчас, в отличие от советского времени, российско-американский договор о ракетах – не всеохватывающий, запрещенные им ракеты производят и другие страны, в том числе Китай и Северная Корея.

Российский лидер отметил, что его июльская встреча с Трампом в Хельсинки была “местами достаточно жесткой”, но “конструктивной”.

В понедельник Болтон встретился с главой Минобороны Сергем Шойгу, секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Переговоры в Париже, если они состоятся, станет третьей личной встречей Путина и Трампа – первые такие переговоры прошли 7 июля прошлого года в Гамбурге, вторые – 16 июля нынешнего года в Хельсинки.

На пресс-конференции по итогам переговоров в Хельсинки Трамп заявил, что Россия не вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Позже Трамп сказал, что оговорился и имел в виду обратное. 15 октября Трамп заявил, что занимал очень жесткую позицию во время переговоров в Хельсинки.