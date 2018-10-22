Понедельник, 22 октября 2018

Судья Центрального райсуда Воронежа Валентина Парадовская постановила освободить по закону о льготном зачете фигуранта первого “дела Армии воли народа” Кирилла Барабаша, отбывающего в ИК-2 общего режима в этом городе срок 3 года 10 месяцев. Такую информацию сообщил на своей ФБ-странице Валерий Парфенов – другой фигурант того же дела, освободившийся по тому же самому закону двумя месяцами раньше.

Барабаш – последний осужденный по делу, находящийся в заключении. Слушания по ходатайству оппозиционера заняли два заседания; первое прошло в понедельник. В начале разбирательства политзек заявил Парадовской отвод, сославшись на то, что она назначена президентом, а это нарушает статью 10 Конституции, согласно которой судебная власть независима как от законодательной, так и от исполнительной. Отвод судья отклонила.

Рассмотрение ходатайства проводилось без адвоката и в отсутствие представителя ИК-2, не явившегося ни на первые, ни на вторые слушания. В понедельник Парадовская отложила разбирательство для выяснения технических вопросов.

Барабаш настаивал, чтобы ему зачли как отбытый не только срок в колонии, но и дополнительное наказание – ограничение свободы. Между тем прокурор настаивал на частичном удовлетворении ходатайства. Именно такое решение и вынесла Парадовская. В какой именно части ходатайство было удовлетворено, а в какой отклонено, точно не известно. Парфенов предположил, что судья отказалась освободить политзека от ограничения свободы. Именно такие решения ранее были вынесены в отношении самого Парфенова и третьего отбывавшего срок фигуранта дела – Александра Соколова.

Когда именно оппозиционера должны освободить из ИК-2, Парадовская не уточнила. Возможно, политзеку предстоит провести в колонии еще 10 суток – до вступления решения в законную силу; так два месяца назад произошло с Соколовым. В то же время Парфенов не исключил, что постановление экспресс-курьером уже во вторник доставят фсиновцам и Барабаша освободят немедленно или же в среду утром; сам Парфенов был освобожден в день вынесения решения.

Барабашу 41 год, он отставной подполковник ВВС (приговором по делу лишен этого звания). Известный оппозиционный активист. Состоял в Армии воли народа, возглавлявшейся публицистом Юрием Мухиным; после вынесенного в 2010 году решения о ее запрете вступил в инициативную группу по проведению референдума “За ответственную власть!”, которую также возглавил Мухин. Парфенов и Соколов также были членами ИГПР ”ЗОВ”.

Осенью 2012-го Барабаш баллотировался в Координационный совет оппозиции, однако не набрал необходимого для избрания числа голосов. Он проходил по общегражданскому списку, после того как получил отказ в выдвижении от националистической курии. После поражения на выборах Барабаш, так же как и Парфенов, вошел в состав Экспертного совета оппозиции.

В феврале 2014 года у Барабаша, Парфенова и Соколова прошли обыски по делу об экстремизме. Барабашу вменили часть 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) по факту появления в интернете видеозаписи его выступления. 20 октября 2015-го Люблинский райсуд Москвы оштрафовал активиста на 300 тысяч рублей, освободив его от уплаты этой суммы за истечением срока давности. Оппозиционер подал на апелляцию.

Однако меньше двух месяцев спустя, 17 декабря, Барабаша задержали по “делу АВН” и отправили в СИЗО, как в июле того же года Мухина, Парфенова и Соколова (Мухина уже в августе перевели под домашний арест).

Приговор по “делу АВН” вынес 10 августа 2017 года судья Тверского райсуда Москвы Алексей Криворучко, фигурант списка Магнитского. Все четверо были объявлены виновными по части 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Согласно фабуле дела, активисты, образовав ИГПР ”ЗОВ”, продолжали деятельность запрещенной Армии воли народа “под благовидным предлогом организации и проведении референдума”, а также распространяли экстремистские материалы. В числе таких материалов была названа листовка АВН “ТЫ избрал – ТЕБЕ судить!”, объявленная экстремистской еще в 2008 году.

Мухин, которому на тот момент было 68 лет, получил 4 года условно. Парфенову и Барабашу дали 4 года общего режима, а Соколову – 3 с половиной года.

Никто из четверых подсудимых вину не признал.

21 декабря Мосгорсуд уменьшил Парфенову и Барабашу сроки на 2 месяца.

В воронежской ИК-2 Барабаш содержится с 3 апреля нынешнего года.

ИГПР ”ЗОВ” называет своей задачей проведение референдума, на котором должен быть принят закон об ответственности депутатов Госдумы и президента: в конце каждого срока их в зависимости от результатов работы предлагается либо поощрять, либо подвергать уголовному наказанию.

Члены группы придерживаются имперских, сталинистских и юдофобских взглядов, одобряют агрессию России против Украины.

В начале нынешнего года стало известно об обвинении по второму “делу АВН”, возбужденному не позже марта 2017-го. Единственный фигурант второго дела – пенсионер из подмосковного города Черноголовка Вячеслав Горбатый. Ему вменена часть 2 статьи 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации). Первоначально Горбатый находился под домашним арестом; позже его освободили под подписку о невыезде. Дело поступило в Тверской райсуд Москвы, но судья на предварительных слушаниях 18 октября вернул материалы в прокуратуру, указав на противоречивость и неконкретность обвинительного заключения.