Понедельник, 22 октября 2018

Федеральная антимонопольная служба предложила добавить в КоАП новый вид наказания – блокировку информационных ресурсов. Соответствущий законопроект опубликован для общественного обсуждения на официальном интернет-портале правовых актов.

В КоАП предлагается добавить статью 3.15, описывающую новый вид наказания – “ограничение доступа к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин”. Оно может применяться в отношении “оператора информационной системы” или “организатора распространения информации” в интернете. К последним относятся любые сервисы по обмену сообщениями, включенные в соответствующий реестр Роскомнадзора, в том числе соцсети и мессенджеры.

Блокировка может назначаться на срок до 90 суток, решение о таком наказании может быть вынесено только судьей. Копия судебного постановления о блокировке ресурса отправляется в Роскомнадзор; цензурное ведомство в течение суток с момента получения документа обязано потребовать от операторов связи ограничить доступ к сервису.

Если срок блокировки закончился, однако “обстоятельства, послужившие основанием для назначения административного наказания”, не устранены, должностное лицо, уполномоченное составлять административные протоколы, может оформить еще один.

Судья может отменить блокировку досрочно, если придет к выводу, что “обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного административного наказания, устранены”, – при этом он должен сначала запросить заключение лица, уполномоченного составлять протоколы, но может с ним и не согласиться.

Блокировку предлагается применять в качестве наказания за правонарушения, перечисленные в 19-й главе КоАП (правонарушения против порядка управления), если “менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение” его цели.

В том же законопроекте ФАС предлагает ввести блокировку в качестве наказания по частям 2.1 (невыполнение ФАС о прекращении действий, ограничивающий конкуренцию) и 2.2 статьи 19.5 КоАП (невыполнение предписания того же ведомства о прекращении злоупотребления доминирующим положением на рынке).