Понедельник, 22 октября 2018

В почтовый ящик дома американского финансиста Джорджа Сороса положили бомбу. Об этом сообщает The New York Times.

88-летний Сорос живет в деревне Катона в черте города Бедфорд, примерно в 80 километрах к северу от Нью-Йорка. Около 15:45 понедельника по местному времени (22:45 мск) прислуга позвонила в полицию Бедфорда и сообщила, что, вскрыв одну из пришедших бандеролей, обнаружила там предмет, похожий на бомбу, и спрятала его между деревьями.

Самого миллиардера в это время дома не было.

Прибывшие взрывотехники уничтожили бомбу контролируемым взрывом.

Полиция передала расследование инцидента в ФБР. Нью-йоркский отдел спецслужбы поздно вечером в понедельник (по местному времени) сообщил, что больше в доме бизнесмена не обнаружено каких-либо угроз общественной безопасности.

Сорос вложил миллиарды долларов в пропаганду либеральных идей и гуманитарные проекты. В частности, он финансирует институт “Открытое общество” и фонд “Открытое общество” (Фонд Сороса), в 2015 году объявленные в России “нежелательными” организациями. В США общественная деятельность Сороса вызывает нападки консерваторов.