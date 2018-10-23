Вторник, 23 октября 2018

Власти Саудовской Аравии покрывали убийц журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи, заявил президент США Дональд Трамп. “Ужасная ситуация, в которую не следовало попадать. – цитирует Трампа Reuters. – Кто-то действительно все испортил. И у них было худшее прикрытие в истории”.

Трамп назвал убийство и последующее сокрытие Эр-Риядом его обстоятельств “полным фиаско”. Он сообщил, что говорил в понедельник с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом – тот категорически отрицает свою причастность к преступлению.

До того как Эр-Рияд признал гибель Хашукджи в консульстве королевства, Трамп призывал не возлагать преждевременно вину на саудовские власти. Президент выступал против прекращения продажи оружия Саудовской Аравии.

Между тем в Госдепартаменте США заявили, что в связи с убийством Хашукджи сделают невъездными 21 саудовского подданного. По словам неназванного чиновника ведомства, у большинства из тех, кого коснутся санкции, есть американские визы; они будут аннулированы.

Глава ведомства Майк Помпео сказал, что Вашингтон продолжает поиск ответственных за убийство Хашукджи – не только непосредственных исполнителей преступления, но и тех, кто был с ними связан. Госсекретарь заверил, что визовые ограничения “не станут последним словом” США в этой ситуации. “Ни я, ни президент этому не рады”, – добавил Помпео.

По данным источников Reuters, директор ЦРУ Джина Хаспел прилетела в понедельник в Турцию, чтобы прослушать аудиозапись, на которой слышно, как Хашукджи пытают и затем убивают, – предположительно этой записью располагает турецкое следствие.

По словам неназванных сотрудников силовых ведомств западных стран, по состоянию на вечер понедельника эту запись не получили ни США, ни кто-либо из их союзников.

Источники Reuters рассказали, что разведслужбы США и их союзников считают наследного принца Мухаммада вероятным заказчиком убийства, но пока у западных разведок мало доказательств.

Во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хашукджи заранее спланированным и потребовал от саудовских властей привлечь к ответственности всех причастных к преступлению “снизу доверху”, а не только рядовых исполнителей.

По последней версии, которой придерживается Эр-Рияд, журналист был случайно задушен во время похищения. Власти королевства утверждают, что отряду из 15 человек, присланному в Стамбул, было приказано похитить Хашукджи и убедить его вернуться на родину, а в случае твердого отказа – отпустить. По версии Эр-Рияда, похитители специально ввели власти страны в заблуждение, доложив наверх, что журналист сам покинул консульство.

По делу о похищении Хашукджи в королевстве были задержаны 18 человек. Турецкая газета Yeni Safak сообщала, что в Эр-Рияде погиб в “подозрительной” автокатастрофе один из участников отряда похитителей, 31-летний лейтенант королевских ВВС Мешаль Саад аль-Бостани.

Первоначально саудовские власти категорически отрицали смерть Хашукджи внутри консульства и утверждали, что он самостоятельно покинул здание дипмиссии.

По данным турецкого следствия, журналиста в консульстве подвергли пыткам, а затем убили. По одним сведениям, ему поочередно отрубали пальцы, а потом обезглавили, по другим – заживо разрезали на части. Как утверждалось, расправа совершалась в присутствии генконсула Мухаммада Утайби.