Понедельник, 22 октября 2018

ЕСПЧ присудил 1 534 750 евро компенсации морального вреда и судебных издержек по двум делам о похищениях жителей Чечни федералами в 2001-2005 годах. Оба решения во вторник опубликованы на сайте Страсбургского суда.

Компенсации назначены 20 семьям: Асламбека Абдурзакова, Ваита Асхабова, Зайнди Дударкаева, Мусы Заурбекова, Сайхана Исаева, Разамбека Исиева, Магомеда Исраилова, Мовсара Лимаева, Рустама Макаева, Магомед-Эмина Межидова, Мусы Минцалигова, Шамхана Мурдалова, Ризвана Ойбуева, Адама Сагдаева, Ахъяда и Хамзата Шахидовых, Руслана Эдильсултанова, Магомеда Эльжуркаева, Сулеймана Саид-Хусейна Эльмурзаева, Анзора и Салаха Яхъяевых, Вахида Яхъяева. Большинство из них были похищены из своих домов силовиками в камуфляже, приехавшими на бэтээрах или других военных машинах.

Россия признана виновной в нарушении статей 2 (право на жизнь), 3 (запрещение пыток и бесчеловечного обращения), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции.

Москва возражала против доводов заявителей. В российском Минюсте утверждали, будто родственники похищенных не представили достаточных доказательств, подтверждающих причастность армии или иных государственных структур к преступлениям, а также не исчерпали всех возможностей отстоять свое право в национальных судах.

Однако Страсбургский суд единогласно поддержал заявленные в жалобах претензии.

За время, прошедшее после второй чеченской войны, ЕСПЧ вынес уже десятки благоприятных для заявителей решений по подобным жалобам, взыскав с России миллионы евро.