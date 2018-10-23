Вторник, 23 октября 2018

Российские клиенты сталкиваются с проблемами при обслуживании в китайских банках в связи с западными санкциями. Как сообщает “Коммерсант”, эта проблема обсуждалась на заседании китайско-российской подкомиссии по финансовому сотрудничеству, прошедшем 27-28 сентября в китайском Шэньчжэне.

Российские представители пожаловались, что банки КНР блокируют или затягивают операции российских компаний, причем трудности возникают даже у тех юридических и физических лиц, кого санкции не коснулись. В ответ представители Народного банка Китая (аналог российского Центробанка) лишь заверили, что “готовы продолжать” информировать китайские коммерческие банки о “характере действующих санкционных ограничений”.

“Китайцы выражают сочувствие, хлопают по плечу и обещают исправить “перегибы на местах”, но пока результаты весьма скромные”, – сказал собеседник газеты в дипломатических кругах.

Возможный вариант решения проблемы – переход на расчеты в рублях и юанях. 18 октября замминистра экономики России Сергей Горьков заявил, что Москва и Пекин работают над межправительственным соглашением, которое упростит расчеты в национальных валютах. Однако из-за изменения курса валют контракты при таких расчетах нельзя заключать на срок больше трех-шести месяцев.

По словам представителей трех российских и двух китайских банков, россияне стали испытывать трудности с финансовыми операциями в Китае в конце 2014 года после введения первых западных санкций. К концу 2015-го проблему получилось “более-менее решить”. Однако с января-февраля нынешнего года ситуация снова ухудшилась, еще сильнее она усугубилась с мая – месяц спустя после внесения структур олигархов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга в черный список Минфина США (SDN).

Самые большие проблемы возникают у фигурантов этого списка – в частности, структуры Дерипаски с нынешнего года испытывают трудности с закупками через китайские банки оборудования, горюче-смазочных материалов и комплектующих для автомобилей. Юрлица, подконтрольные олигарху, сталкиваются с отказами в возврате средств и выдаче банковских гарантий.