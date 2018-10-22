Понедельник, 22 октября 2018

Компания “Норникель” миллиардера Владимира Потанина стала соучредителем нового проекта дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на базу данных юрлиц СПАРК.

25 сентября “Норникель” наряду с фондом “Национальное интеллектуальное развитие”, возглавляемым Тихоновой, стал вторым соучредителем автономной некоммерческой организации “Инновационный инжиниринговый центр”, зарегистрированной в Москве 10 апреля нынешнего года.

По сведениям The Bell, одна из задач проекта, для которого создана НКО, – создание “пояса из 1000 технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России к 2026 году с общей выручкой до 100 миллиардов рублей”. Помимо этого планируется создать в те же сроки не менее 3 тысяч “высокопроизводительных рабочих мест” и переориентировать инвестиционные программы корпораций на российские технологии.

Инвестиции в пилотную версию проекта составят 1,05 миллиарда рублей. Сначала он будет реализовываться в Краснодарском крае, затем его планируется распространить и на другие регионы.

Власти предлагали войти в проект Тихоновой наряду с другими крупными инвесторами фирмам из “списка Белоусова” – 14 крупнейшим металлургическим и химическим компаниям, у которых летом помощник Владимира Путина Андрей Белоусов предложил изъять 513,7 миллиарда рублей сверхдоходов. В этот список вошел и “Норникель”. Всего планировалось привлечь не менее 15 крупнейших компаний с государственным участием и частных инвесторов.

Идея Белоусова изъять доходы, одобренная самим Путиным, встретила противодействие в правительстве, в частности со стороны первого вице-премьера – министра финансов Антона Силуанова, и от нее отказались. Вместо этого 14 компаний из списка наряду с рядом других было решено привлечь к участию в социальных проектах. Всего в перечне, включая инициативу Тихоновой, 394 проекта общей стоимостью 11,4 триллиона рублей.

Фонд Тихоновой “Национальное интеллектуальное развитие” был зарегистрирован в декабре 2012 года. Он зарабатывает на госзаказах, получая контракты на научные разработки, в основном связанные с геологией. С 2014 года фонд заключил контрактов на сумму в 1,3 миллиарда рублей. Почти миллиард из них приходится на “Ростефть” и ее дочернюю структуру – Арктический научный центр.